Міністр економіки розповів, коли запустять цифрову систему ринку праці «Обрій» Сьогодні 09:14 — Казна та Політика

Уряд підтримав створення цифрової екосистеми «Обрій»

Уряд працює над цифровізацією ринку праці та планує запустити єдину цифрову екосистему «Обрій» навесні 2026 року.

Про це повідомив міністр економіки, довкілля та сільського господарства Олексій Соболев під час «Години запитань» до уряду у Верховній Раді, передає «Інтерфакс-Україна».

За словами міністра, уряд формує сучасну політику зайнятості та розвиває людський капітал.

«Маємо цілісне бачення реформи ринку праці, є розроблена стратегія зайнятості до 2030 року. Вперше за багато років розробили і зараз обговорюємо з бізнесом прогноз потреб ринку праці в кадрах на наступні 10 років», — зазначив він.

Єдина система для ринку праці

Передбачається, що всі дані щодо взаємодії на ринку праці будуть зібрані в єдиній системі «Обрій». Перший етап запуску платформи заплановано на весну 2026 року.

Які можливості передбачає платформа

29 жовтня 2025 року уряд підтримав створення цифрової екосистеми «Обрій».

На першому етапі через платформу, зокрема з інтеграцією з «Дією», користувачі зможуть:

зареєструвати статус безробітного;

оформити допомогу;

офіційно звільнитися, зокрема на тимчасово окупованих територіях;

отримати грант до 15 тис. грн на перекваліфікацію.

Запуск базового функціоналу (MVP) очікується наприкінці травня.

У Мінекономіки наголошують , що платформа буде орієнтована насамперед на сегмент фізичної праці у малих містах і селищах. Роботодавці зможуть масово вивантажувати запити, зокрема через API. Це має дати повну картину попиту і пропозиції по регіонах.

