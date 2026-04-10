Україна та Сирія домовилися про співпрацю у сфері АПК та відкриття посольств
Президент України Володимир Зеленський оголосив про досягнення домовленостей із сирійським колегою щодо розширення співпраці в агропромисловому комплексі, забезпеченні продовольчої безпеки й розвитку інфраструктури.
Поглиблення дипломатичних відносин
Під час зустрічі з представниками ЗМІ Володимир Зеленський наголосив, що Україна планує посилити свою дипломатичну присутність у Сирії шляхом відкриття посольства.
Країни також мають намір співпрацювати у сфері продовольчої безпеки та інфраструктурних проєктів, що включає укладення серйозних контрактів у галузі агропромислового комплексу. За словами глави держави, ці домовленості відкривають нові можливості і для інших країн регіону.
