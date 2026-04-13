ЄС прагне розблокувати кредит для України на 90 млрд євро після поразки Орбана Сьогодні 15:49 — Казна та Політика

Петр Мадяр у Будапешті

Європейський Союз планує остаточно узгодити кредит для України на 90 мільярдів євро після поразки на виборах прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, який раніше блокував цей фінансовий пакет.

Bloomberg.

Видання пише, що Кіпр, який головує в ЄС на ротаційній основі та визначає багато політичних пріоритетів, винесе це питання на розгляд на засіданні послів країн блоку якомога швидше.

Європейські лідери вже привітали лідера угорської опозиції Петера Мадяра, який переміг на нещодавніх виборах і пообіцяв тісніше співпрацювати з Євросоюзом.

«Ми будемо активно працювати разом, щоб побудувати сильну, безпечну і, перш за все, єдину Європу», — заявив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц.

У Брюсселі очікують, що Угорщина швидко приєднається до вирішення низки старих питань. Офіційний представник уряду Німеччини Штефан Корнеліус повідомив, що Берлін очікує швидкого розблокування допомоги Україні після виборів.

У свою чергу Мадяр заявив, що хоче повернути Угорщину до політичного «мейнстріму» ЄС. При цьому колишній союзник Орбана, який перейшов в опозицію лише два роки тому, залишається консерватором і поки що не розкрив, як саме він планує діяти щодо низки питань.

Передбачається, що його пріоритетами будуть швидке ухвалення антикорупційного законодавства, зміцнення незалежності судової влади Угорщини та забезпечення свободи медіа й академічної сфери.

На думку фахівців, Мадяр буде більш доброзичливим до України, що дозволить йому отримати фінансові преференції від Брюсселя.

Водночас він не сказав, якою буде його позиція щодо кредиту для України, а також щодо 20-го пакета санкцій ЄС проти рф, який Угорщина блокує вже кілька місяців.

