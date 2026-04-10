Місце для вашої реклами

З 1 липня в Україні планують запустити програму «єКнига» для новонароджених і субсидії на оренду для книгарень

Книгарні отримають вигоду від розширення дії програми
Запуск програми «єКнига» для батьків новонароджених, надання субсидії на оренду приміщень для книгарень і поповнення бібліотечних фондів у співфінансуванні з громадами відбудуться з 1 липня 2026 року.
Про це заявила віцепрем’єр-міністерка з гуманітарної політики — міністерка культури України Тетяна Бережна під час «Години запитань до уряду» у Верховній Раді в п’ятницю, передає «Інтерфакс-Україна».

Розширення програми «єКнига»

«Зараз програму „єКнига“ використовують 330 стаціонарних книгарень і 37 книжкових сайтів-партнерів програми. Ми будемо дуже вдячні вам, якщо ви підтримаєте законопроєкт, який розширює програму „єКнига“ не тільки для 18-річних українців, а також для придбання книги при народженні дитини. У разі вашої підтримки, такі зміни запрацюють з 1 липня 2026 року», — сказала Бережна.
Вона наголосила, що книгарні також отримають вигоду від розширення дії програми.

Підтримка книгарень

За її словами, наразі проводяться консультації з Міністерством фінансів, щоб розблокувати програму субсидій книгарням на покриття частини оренди.
Крім того, вона додала, що опосередковану підтримку книгарні зможуть отримати і від запуску співфінансування з громадами поповнення бібліотечних фондів.
«Ми орієнтуємося на те, що ці програми будуть запущені з 1 липня, і будуть діяти в другій половині вже цього року, і звичайно, будуть мати силу і в наступному році», — зазначила Бережна.

Що відомо про програму стимулювання розвитку українського книговидавництва

У червні 2022 року Верховна Рада ухвалила закон «Про внесення змін до деяких законів про стимулювання розвитку українського книговидавництва і книгорозповсюдження» яким серед іншого запроваджувалася субсидія книгарням на оренду приміщень, але програма не запрацювала.
В жовтні 2025 року голова комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики Микита Потураєв закликав Мінфін передбачити на 2026 рік фінансування компенсації оренди для книгарень.
У грудні заступниця голови парламентського комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Євгенія Кравчук заявила, що програма субсидій книгарням на оренду приміщень заблокована Мінфіном.
16 грудня 2024 року в Україні стартувала послуга «єКнига», за допомогою якої 18-річні українці зможуть отримати від держави 908 грн на книжки за допомогою застосунку «Дія».
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
Місце для вашої реклами
Також за темою
Також за темою
