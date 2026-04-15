Місце для вашої реклами

У ЄС заявили, що перенесли виплату Україні в рамках кредиту в 90 мільярдів євро на другий квартал 2026 року

ЄК виплатить Україні перший транш 90-мільярдного кредиту до червня
Перший транш кредиту обсягом 90 млрд євро буде виплачений Україні вже у другому кварталі 2026 року. У Європейській комісії спростували інформацію про перенесення виплат на друге півріччя, назвавши попередні повідомлення «технічною помилкою».
Про це повідомив речник Європейської Комісії Балаж Уйварі у коментарі Суспільному.
Балаж Уйварі спростував раніше надану інформацію, що виплату першого траншу «перенесли на друге півріччя» 2026 року. Він назвав цю інформацію «технічною помилкою».
В Єврокомісії зауважили, що «залишаються відданими справі здійснення першої виплати в рамках цього пакета» та «виконають умови кредиту так чи інакше».

Політичні зміни в Угорщині

Премʼєр-міністр Угорщини Віктор Орбан блокував рішення Ради Євросоюзу про виплату 90 мільярдів євро кредиту Україні. 12 квітня в Угорщині пройшли вибори до парламенту. На них перемогла опозиційна партія «Тиса», яка сформує майбутній уряд країни.
Лідер партії «Тиса» Петер Мадяр 13 квітня заявив, що питання про виплату Україні кредиту у 90 мільярдів євро «не буде на столі» до моменту формування уряду «Тиси». Угорщина буде відсторонена від переговорів європейських партнерів щодо цього рішення.
Другий квартал 2026 року розпочався у квітні та завершиться у червні.
За матеріалами:
suspilne.media
Фінансова допомогаЄСЄврокомісія
Місце для вашої реклами
Також за темою
Також за темою
