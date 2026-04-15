Місце для вашої реклами

Рекордні 13,4 мільярда: податкові надходження від Дія. City зросли на 68%

Казна та Політика
З початку дії спецрежиму в 2022 році резиденти сплатили вже понад 79 мільярдів гривень податків
З початку дії спецрежиму в 2022 році резиденти сплатили вже понад 79 мільярдів гривень податків
За перші три місяці 2026 року резиденти Дія. City сплатили до бюджету 13,4 млрд грн податків. Це на 68% більше, ніж за аналогічний період минулого року.
Про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації.
Загалом від запуску програми в 2022 році резиденти сплатили вже понад 79 мільярдів гривень податків.

Хто створює інновації в Україні

Сьогодні до Дія. City приєдналося вже близько 4100 компаній. Серед них — українські продуктові стартапи, розробники defence-tech рішень та світові технологічні гіганти. Це GlobalLogic, SoftServe, EPAM Systems, Grammarly, DataRobot, Lyft, Quantum Systems, Fintech-IT Group, MacPaw, Ajax Systems, Genesis, Samsung, Nokia, Visa, Rakuten Viber та інші.
Умови в Дія. City залишаються одними з найпривабливіших у Європі. Простір допомагає технологічному бізнесу працювати ефективно завдяки:
  • пільговому податковому навантаженню;
  • гнучким формам співпраці з фахівцями (GIG-контракти);
  • інструментам для залучення венчурного капіталу;
  • гарантіям захисту прав інтелектуальної власності.
За матеріалами:
Finance.ua
ПодаткиIT
Місце для вашої реклами
