Рекордні 13,4 мільярда: податкові надходження від Дія. City зросли на 68% Сьогодні 05:28 — Казна та Політика

З початку дії спецрежиму в 2022 році резиденти сплатили вже понад 79 мільярдів гривень податків

За перші три місяці 2026 року резиденти Дія. City сплатили до бюджету 13,4 млрд грн податків. Це на 68% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації.

Загалом від запуску програми в 2022 році резиденти сплатили вже понад 79 мільярдів гривень податків.

Хто створює інновації в Україні

Сьогодні до Дія. City приєдналося вже близько 4100 компаній. Серед них — українські продуктові стартапи, розробники defence-tech рішень та світові технологічні гіганти. Це GlobalLogic, SoftServe, EPAM Systems, Grammarly, DataRobot, Lyft, Quantum Systems, Fintech-IT Group, MacPaw, Ajax Systems, Genesis, Samsung, Nokia, Visa, Rakuten Viber та інші.

Умови в Дія. City залишаються одними з найпривабливіших у Європі. Простір допомагає технологічному бізнесу працювати ефективно завдяки:

пільговому податковому навантаженню;

гнучким формам співпраці з фахівцями (GIG-контракти);

інструментам для залучення венчурного капіталу;

гарантіям захисту прав інтелектуальної власності.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.