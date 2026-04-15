Мадяр назвав умову для розблокування кредиту Україні від ЄС

Казна та Політика
Прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр
Новий прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр очікує, що його країна зніме вето на кредит ЄС для України в розмірі 90 млрд євро ($106 млрд) щойно буде відновлено потік нафти трубопроводом «Дружба».
Про це пише Вloomberg.
В інтерв’ю державному телебаченню в середу Мадяр заявив, що Віктор Орбан, який йде у відставку, зніме своє вето на кредит Україні від ЄС.
Він підтвердив, що Будапешт більше не перешкоджатиме Києву в отриманні фінансової допомоги. Водночас він наголосив, що Угорщина не братиме безпосередньої фінансової участі у формуванні цього кредитного пакета.

Причини блокування кредиту

Нагадаємо, що Віктор Орбан заблокував виплату, схвалену лідерами ЄС через суперечку з Україною щодо постачання нафти. Транзит нафтопроводом «Дружба» припинився у січні 2026 року після того, як російський безпілотник пошкодив інфраструктуру на українській території.
Володимир Зеленський заявив, що нафтопровід «Дружба» планують частково відновити до кінця квітня 2026 року. «До кінця квітня він буде відремонтований — не повністю, але достатньо, щоб функціонувати. Резервуари всі не будуть відремонтовані, це тривалий процес. Але основне завдання — забезпечити роботу», — зазначив Зеленський.
За матеріалами:
Finance.ua
