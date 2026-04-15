Мадяр назвав умову для розблокування кредиту Україні від ЄС

Прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр

Новий прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр очікує, що його країна зніме вето на кредит ЄС для України в розмірі 90 млрд євро ($106 млрд) щойно буде відновлено потік нафти трубопроводом «Дружба».

Про це пише Вloomberg.

В інтерв’ю державному телебаченню в середу Мадяр заявив, що Віктор Орбан, який йде у відставку, зніме своє вето на кредит Україні від ЄС.

Він підтвердив, що Будапешт більше не перешкоджатиме Києву в отриманні фінансової допомоги. Водночас він наголосив, що Угорщина не братиме безпосередньої фінансової участі у формуванні цього кредитного пакета.

Причини блокування кредиту

Нагадаємо, що Віктор Орбан заблокував виплату, схвалену лідерами ЄС через суперечку з Україною щодо постачання нафти. Транзит нафтопроводом «Дружба» припинився у січні 2026 року після того, як російський безпілотник пошкодив інфраструктуру на українській території.

Володимир Зеленський заявив , що нафтопровід «Дружба» планують частково відновити до кінця квітня 2026 року. «До кінця квітня він буде відремонтований — не повністю, але достатньо, щоб функціонувати. Резервуари всі не будуть відремонтовані, це тривалий процес. Але основне завдання — забезпечити роботу», — зазначив Зеленський.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.