Мадяр натякнув, що не блокуватиме виділення Україні 90 млрд євро

Мадяр висловився про 90 млрд євро кредиту для України

Лідер партії «Тиса» та переможець парламентських виборів в Угорщині Петер Мадяр натякнув, що не блокуватиме 90 млрд євро для України.

Про це він сказав на своїй першій пресконференції в Будапешті, пише «РБК-Україна».

За його словами, рішення щодо цього питання фактично було ухвалене ще в грудні на рівні Європейської ради. Тоді Угорщина, а також Словаччина і Чехія отримали можливість не брати участі у програмі.

«Мені це не до кінця зрозуміло, я буду обговорювати це з європейськими лідерами. Але особисто я згоден з тим, що Угорщина повинна відмовитися», — зазначив Мадяр.

Він наголосив, що Угорщина «перебуває в дуже складній фінансовій ситуації», тому не може дозволити собі додаткове фінансування.

«Наше завдання — повернути ті кошти ЄС, які належать нам і які отримала кожна інша країна-член, крім нас. Оскільки ми їх не отримали, ми не можемо використати їх для покращення нашої економіки. Тому ми дійсно не можемо брати ще більше кредитів», — додав політик.

Як Мадяр коментує вступ України до ЄС

Як пише «Телеканал 24», Мадяр також наголосив, що Україна повинна пройти повноцінний переговорний процес перед вступом до Європейського Союзу.

«Ми не підтримуємо прискорений вступ України до ЄС. З одного боку, ми говоримо про країну, яка перебуває у стані війни; абсолютно абсурдно, щоб країна, яка перебуває у стані війни, була прийнята до Європейського Союзу», — підкреслив майбутній угорський прем’єр.

Мадяр додав, що якщо етап усіх необхідних процедур буде успішно завершено, в Угорщині планують провести референдум, на якому громадяни визначатимуться щодо членства України в ЄС.

