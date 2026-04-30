Митниця може отримати право на розслідування злочинів: Мінфін готує новий Митний кодекс

Митниця отримає функції розслідування
Міністерство фінансів працює над новою редакцією Митного кодексу, яка надасть митним органам правоохоронних функцій.
Про це повідомив міністр фінансів Сергій Марченко під час виступу на засіданні парламентської тимчасової слідчої комісії, передає «Інтерфакс-Україна».

Орієнтація на європейську практику

За словами міністра, Україна послідовно впроваджує модель, за якої правоохоронна функція закріплюється за митними органами відповідно до європейської практики.
У межах підготовки нового Митного кодексу передбачено норми, які дозволять митниці розслідувати правопорушення у власній сфері відповідальності.
Відповідаючи на запитання народного депутата Олексія Гончаренка, Марченко не заперечив можливість неформального впливу на роботу Держмитслужби та висловив сподівання, що такий крок допоможе мінімізувати неформальний, а подекуди й корупційний вплив інших правоохоронних органів на роботу митниці. За словами міністра, наявність у сторонніх структур можливості здійснювати «негласний контроль» створює ризики втручання в управлінські процеси.
«Мені важко сказати, що зараз безпосередньо відбувається на митниці, тому що зараз призначене нове керівництво», — додав міністр.
Finance.ua
МінфінМарченко
