ПДВ для підприємців не скасують, але можуть перенести

Питання запровадження податку на додану вартість (ПДВ) для фізичних осіб-підприємців (ФОП) можуть відтермінувати за підсумками місії Міжнародного валютного фонду (МВФ), яка запланована на травень-червень 2026 року.

Про це повідомив міністр фінансів Сергій Марченко під час засідання парламентської тимчасової слідчої комісії, передає «Інтерфакс-Україна».

«Є відчуття за результатами перемовин, що це питання може бути переглянуте в позитивний бік відповідно до наших потреб. Відповідно, воно буде відтерміноване. Але остаточне рішення буде прийнято лише після закінчення місії наприкінці травня — на початку червня», — зазначив міністр.

Йдеться про перенесення, а не скасування

За словами Марченка, мова йде саме про перенесення строків запровадження ПДВ, а не про відмову від цієї норми. Вона передбачена Директивою 112 ЄС та закріплена в Національній стратегії доходів.

Міністр наголосив, що такий крок є обґрунтованим із погляду фінансової політики, однак наразі питання залишається чутливим і несвоєчасним. Конкретні строки можливого перенесення поки не визначені.

Умови макрофінансової допомоги від ЄС

Паралельно тривають переговори щодо Меморандуму про макрофінансову допомогу від Європейського Союзу обсягом 90 млрд євро. За словами міністра, документ міститиме низку економічних умов і буде винесений на ратифікацію парламенту.

«Щойно ми завершимо перемовини, ви дізнаєтесь про умови. Меморандум буде повністю ратифікований парламентом із конкретними пунктами. Наша мотивація — отримати кошти якнайшвидше, але це не означає, що ми готові погодитися на абсолютно всі умови без обговорення», — зазначив очільник Мінфіну.

Нагадаємо, раніше Finance.ua з посиланням на Bloomberg писав , що Європейський Союз розглядає можливість запровадження жорсткіших умов для кредитної програми для України обсягом 90 млрд євро (105 млрд доларів). Частину виплат можуть прив’язати до впровадження податкових змін для бізнесу, які викликають значний спротив.

Обговорення зосередилося на змінах до пільгового податкового режиму, який застосовується до частини українських компаній. Спочатку він був розроблений для самозайнятих осіб і малого бізнесу та передбачав мінімальну ставку на рівні 5% від доходу. Згідно з пропозицією, компанії, які працюють у межах пільгового режиму та мають річний дохід понад 4 млн грн, мають сплачувати 20% податку на додану вартість.

Також ми розповідали , що Міжнародний валютний фонд наразі не вимагає від України запровадження податку на додану вартість для фізичних осіб-підприємців. Як заявила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко, МВФ із розумінням поставився до чутливості запровадження ПДВ для ФОПів — як для суспільства, так і для парламенту. «Під час Весняних зборів ми знайшли розуміння в партнерів у тому, що це справді сенситивна тема і неконструктивна ідея, як і казав про це президент Зеленський неодноразово представникам МВФ», — додала вона.

