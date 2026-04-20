МВФ відмовився від ідеї ПДВ для ФОПів
Міжнародний валютний фонд наразі не вимагає від України запровадження податку на додану вартість (ПДВ) для фізичних осіб-підприємців (ФОП).
Про це заявила прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко у своєму Telegram-каналі.
Позиція партнерів
За словами Свириденко, МВФ із розумінням поставився до чутливості запровадження ПДВ для ФОПів — як для суспільства, так і для парламенту.
«Під час Весняних зборів ми знайшли розуміння в партнерів у тому, що це справді сенситивна тема і не конструктивна ідея, як і казав про це президент Зеленський неодноразово представникам МВФ», — додала вона.
Свириденко зазначила, що під час весняних зборів у Вашингтоні українська делегація провела низку консультацій із МВФ та європейськими партнерами.
«Будемо й надалі працювати разом над необхідними рішеннями та опрацьовувати інші альтернативні заходи для забезпечення дохідної частини бюджету на 2027 рік», — підсумувала прем’єр-міністерка.
Що відомо про запровадження ПДВ для ФОПів
Запровадження ПДВ для ФОПів було однією з вимог Міжнародного валютного фонду для надання Україні нової кредитної програми на $8,1 млрд.
Раніше Finance.ua писав, що місія Міжнародного валютного фонду та українська влада узгодили на рівні персоналу нову програму у межах Механізму розширеного фінансування. У рамках нової програми з Міжнародним валютним фондом в Україні готувалася запровадження ПДВ для ФОПів з доходом понад 1 млн гривень.
Пізніше член фракції «Слуга Народу», член парламентського Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Олексій Леонов, заявив, що завдяки переговорам вже вдалося підвищити поріг річного обороту для обов’язкової сплати ПДВ — з 1 млн до 4 млн грн.
У березні Міністерство фінансів України опублікувало так званий великий «податковий законопроєкт». У пояснювальній записці зазначається, що прийняття законопроєкту дозволить залучити до державного бюджету України податкові надходження в сумі приблизно 60 млрд гривень в розрахунку на рік та запобігти втратам надходжень військового збору після припинення або скасування воєнного стану.
Поділитися новиною
