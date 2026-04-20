МВФ відмовився від ідеї ПДВ для ФОПів Сьогодні 10:03 — Казна та Політика

Запровадження ПДВ для ФОПів було однією з вимог МВФ для надання Україні нової кредитної програми на $8,1 млрд.

Міжнародний валютний фонд наразі не вимагає від України запровадження податку на додану вартість (ПДВ) для фізичних осіб-підприємців (ФОП).

Про це заявила прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко у своєму Telegram-каналі.

Позиція партнерів

За словами Свириденко, МВФ із розумінням поставився до чутливості запровадження ПДВ для ФОПів — як для суспільства, так і для парламенту.

«Під час Весняних зборів ми знайшли розуміння в партнерів у тому, що це справді сенситивна тема і не конструктивна ідея, як і казав про це президент Зеленський неодноразово представникам МВФ», — додала вона.

Свириденко зазначила, що під час весняних зборів у Вашингтоні українська делегація провела низку консультацій із МВФ та європейськими партнерами.

«Будемо й надалі працювати разом над необхідними рішеннями та опрацьовувати інші альтернативні заходи для забезпечення дохідної частини бюджету на 2027 рік», — підсумувала прем’єр-міністерка.

Що відомо про запровадження ПДВ для ФОПів

У рамках нової програми з Міжнародним валютним фондом в Україні готувалася запровадження ПДВ для ФОПів з доходом понад 1 млн гривень.

Пізніше член фракції «Слуга Народу», член парламентського Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Олексій Леонов, заявив , що завдяки переговорам вже вдалося підвищити поріг річного обороту для обов’язкової сплати ПДВ — з 1 млн до 4 млн грн.

У березні Міністерство фінансів України опублікувало так званий великий «податковий законопроєкт». У пояснювальній записці зазначається, що прийняття законопроєкту дозволить залучити до державного бюджету України податкові надходження в сумі приблизно 60 млрд гривень в розрахунку на рік та запобігти втратам надходжень військового збору після припинення або скасування воєнного стану.

