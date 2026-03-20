МВФ вимагає ПДВ для ФОПів: чи знайде Україна компроміс Сьогодні 09:13

Питання запровадження ПДВ для ФОПів стало одним із ключових у переговорах України з МВФ. Влада шукає компромісне рішення, яке дозволить зберегти фінансування та не створити надмірного тиску на бізнес.

Про це заявив член фракції «Слуга Народу», член парламентського Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Олексій Леонов.

Що пропонують і кого це стосується

Йдеться про можливе введення податку на додану вартість для частини фізичних осіб-підприємців. За словами народного депутата Олексія Леонова, завдяки переговорам вже вдалося підвищити поріг річного обороту для обов’язкової сплати ПДВ — з 1 млн до 4 млн грн.

«Це дало можливість вивести із зони ризику майже 200 тисяч наших підприємців. Однак ще 250 тисяч ФОПів будуть оподатковуватись у разі ухвалення законопроєкту. Нам дуже потрібне фінансування від МВФ, і до середині літа ми вже повинні обговорити й ухвалити рішення щодо ПДВ для ФОПів. Але я вважаю, що в нашого дипломатичного корпусу є всі можливості, щоб знайти компромісні рішення», — зазначив парламентарій.

Навіщо це потрібно

За словами Леонова, вимога МВФ щодо ПДВ спрямована на боротьбу зі схемами ухилення від оподаткування. За задумом Міжнародного валютного фонду, це дозволить прибрати всі лазівки для уникнення оподаткування.

Коли можуть запровадити ПДВ

Одним із ключових питань у переговорах залишаються строки впровадження нових правил.

«Можливо, це буде після того, як Україна увійде до Європейського Союзу або через якийсь час після вступу до ЄС. Адже наші підприємці сьогодні на 100% не готові до європейських норм оподаткування, але повністю готові до європейських норм стимулювання розвитку бізнесу. Я впевнений, що ми зможемо домовитися з Фондом, наводячи правильні аргументи, і знайдемо правильне рішення для країни та для нашого бізнесу», — сказав народний депутат.

«Водночас у нас уже є важелі для того, щоб розв’язати це питання. Зокрема Бюро економічної безпеки та податкова мають необхідні інструменти. Просто над цим питанням потрібно попрацювати і уряду, і парламенту», — підсумував нардеп.

Раніше ми повідомляли , що Міжнародний валютний фонд дав Україні час до кінця березня, щоб виконати ключові умови програми фінансування, зокрема ухвалити рішення про підвищення податків. Інакше подальше отримання коштів може опинитися під загрозою.

Водночас у парламенті запевнили , що конкретних рішень або законопроєктів наразі немає, а розмови про підвищення податків — передчасні.

