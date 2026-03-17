МВФ дав Україні дедлайн для підвищення податків

МВФ очікує від України ухвалення рішень до кінця березня
Міжнародний валютний фонд дав Україні час до кінця березня, щоб виконати ключові умови програми фінансування, зокрема ухвалити рішення про підвищення податків. Інакше подальше отримання коштів може опинитися під загрозою.
Про це пише Bloomberg.
Йдеться про кошти із чотирирічної програми підтримки, в межах якої Україна вже отримала 1,5 млрд доларів. Загальний обсяг фінансування становить 8,1 млрд доларів.

Дедлайн і вимоги МВФ

Український парламент має ухвалити низку законодавчих змін, які передбачають посилення податкового навантаження як для бізнесу, так і для домогосподарств.
Серед ключових ініціатив:
  • запровадження ПДВ для частини платників спрощеної системи;
  • зниження порогу для оподаткування іноземних посилок.
Втім, частину цих пропозицій депутати досі не розглянули. Bloomberg пише, що це викликає занепокоєння у МВФ щодо здатності України виконувати умови програми.
«Можу сказати, що я стурбована», — заявила постійна представниця МВФ в Україні Прісцилла Тоффано.
Очікується, що місія МВФ розпочне зустрічі з українськими парламентарями з 18 березня, щоб обговорити подальші кроки.

Ризики для фінансування

Затримка з ухваленням рішень відбувається на тлі політичної напруги у Верховній Раді. Частина депутатів не підтримує запропоновані зміни, що ускладнює їхнє просування.
Президент Володимир Зеленський також публічно закликав парламентарів активніше працювати над необхідними законопроєктами.
«Якщо ви не служите державі в парламенті, то служіть державі на передовій», — заявив він.
Водночас ситуація ускладнюється і зовнішніми факторами. Україна ризикує зіткнутися з дефіцитом фінансування у найближчі місяці, зокрема через блокування частини допомоги з боку ЄС.
За словами голови НБУ Андрія Пишного, у разі нестачі коштів Нацбанк може бути змушений напряму фінансувати бюджет, як це вже було на початку повномасштабної війни.

Чому це важливо

Фінансування МВФ залишається критично важливим для стабільності економіки. Від виконання умов програми залежить не лише надходження коштів від самого фонду, а й підтримка інших міжнародних партнерів.
Водночас, як пише видання, запропоновані податкові зміни залишаються непопулярними серед населення, що ускладнює їхнє ухвалення, особливо в умовах війни.
Раніше ми повідомляли, що на початку березня Міжнародний валютний фонд перерахував Україні перший транш у розмірі 1,5 млрд доларів США за новою чотирирічною програмою в межах Механізму розширеного фінансування (EFF).
Світлана Вишковська
За матеріалами:
Finance.ua
