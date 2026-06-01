Онлайн-еквайринг чи POS-термінал? Що обрати для малого бізнесу Сьогодні 09:50 — Фінтех і Картки

Способи отримання оплати за товар, джерело: ПУМБ

Після стрімкого переходу бізнесу в онлайн українські підприємці все частіше ставлять питання: що вигідніше — під’єднати онлайн-еквайринг чи встановити POS-термінал? Насправді універсальної відповіді немає, адже все залежить від формату бізнесу, кількості клієнтів, способу продажу та навіть середнього чека.

Існують різноманітні способи отримати оплату за товар чи послуги, які надаються клієнту.

Отже, перш ніж обирати спосіб приймання платежів, слід ретельно проаналізувати напрямки вашого бізнесу та методи його ведення. Саме від цього залежить, який варіант оплати буде оптимальним.

POS-термінал

Якщо це магазин чи інша точка продажу, може бути готівкова оплата через касу або безготівкова через POS-термінал.

Класичний POS-термінал — це окремий фізичний платіжний пристрій з вбудованим принтером для чеків та потужними сканерами карток для швидкої оплати, який встановлюється в торговій точці. Він може інтегруватися з касовою/комп'ютерною технікою та підтримує приймання карток усіма способами — чип, магнітна смуга чи NFC — тобто безконтактна оплата. Станом на сьогодні банки в Україні пропонують клієнтам POS-термінали відомих світових виробників, що працюють під операційною системою Android. Наприклад, ПУМБ пропонує клієнтам сучасні Android-термінали 3 в 1: термінал з пРРО і принтером фіскальних чеків. Система забезпечує приймання платежів, фіскалізацію (пРРО) та друк чеків. Термінали працюють через 4G/Wi-Fi, мають автономне живлення та інтегровані з провідними пРРО на ринку, які покривають найвимогливіші запити. Під’єднатися до послуги можна онлайн, подавши заявку за лічені хвилини, не потрібно відвідувати відділення і підписувати паперовий договір, отримавши обладнання поштою чи замовити кваліфікованого фахівця на торговельну точку.

Класичний POS-термінал зазвичай використовується у стаціонарних точках продажу, де наявний значний потік операцій і важлива швидкість оплати. Це найпоширеніший вид прийому оплати.

Варто відзначити, що POS-термінал залишається основою для більшості малого бізнесу. За внутрішніми даними ПУМБ , 75% еквайрингового портфеля банку — це саме мікробізнес. Для малого бізнесу POS — це не просто «ще один канал». Це точка, де відбувається оплата тут і зараз. Якщо її немає — частину клієнтів буде втрачено. А надійність та стабільність роботи є надважливою.

Скільки коштує для клієнта використання у роботі POS-терміналу? Це залежить від кожного конкретного банку.

ПриватБанк — 1,3% від суми операції плюс 400 гривень щомісячної плати за обслуговування. У monobank — теж 1,3% від суми операції плюс 500 грн щомісячної плати за оренду терміналу. В Ощадбанк клієнтам пропонують кілька різних тарифних планів. Водночас щомісячна плата за обслуговування може становити (залежно від обраного тарифного плану) від 400 до 1,4 тис. гривень на місяць. За перевищення базового обсягу розрахунків за операціями банк бере додатково 1,3% від суми операцій.

Стандартні 1,3% від суми операцій бере й Райффайзен Банк плюс 400 грн абонплати. Як бонус для нових клієнтів — перший місяць абонплата не береться.

У ПУМБ вартість торгового еквайрингу складає 1,3% від суми операції плюс 300 гривень щомісячної плати за обслуговування. Використання власного процесингового центру гарантує стабільність роботи (особливо у періоди пікового навантаження) та швидкість транзакцій. На сьогодні зараз у ПУМБ триває акція «Вигідно для ФОП», згідно з якою під час відкриття рахунку ФОП у ПУМБ Бізнес є можливість підключити еквайринг без абонплати з комісією 1,1% за операцію до кінця року, за всіма продуктами еквайрингу: POS, Tap-to-Phone, зокрема і онлайн-еквайринг та QR-оплата. Крім того, банк з 01.06 пропонує ще й винагороду 1 тис. грн за залишки на рахунку понад 100 грн.

Онлайн-еквайринг

Якщо підприємець відкриває онлайн-магазин чи займається продажем у соціальних мережах, кращим варіантом для нього буде використання саме онлайн-еквайрингу.

Онлайн-еквайринг — це приймання оплат через інтернет: на сайті, у мобільному застосунку, через платіжне посилання або QR-код. Клієнт платить карткою або через Apple Pay / Google Pay, а гроші автоматично надходять підприємцю.

Онлайн-еквайринг дозволяє підприємцям приймати оплату картками без складної інфраструктури, а українські банки активно розвивають ці сервіси для ФОП.

Навіть бізнеси, які працюють офлайн, сьогодні приймають замовлення через Instagram та продають у месенджерах, тестують доставлення. Тобто онлайн-еквайринг насправді потрібен всім.

Українські банки пропонують своїм клієнтам-ФОП різноманітні комплексні рішення, які дозволяють повністю автоматизувати весь процес приймання платежів. Наприклад, вищезазначений ПУМБ пропонує своїм клієнтам платіжне рішення під промовистою назвою hutko. Цей платіжний сервіс дозволяє швидко під’єднати приймання онлайн-оплат, зручно працювати з платежами та масштабувати власний бізнес. Переваги платіжного сервісу hutko:

висока конверсія. 98% оплат проходять з першого разу завдяки сучасним технологіям;

приймання платежів скрізь: на сайтах, у соцмережах, месенджерах, чат-ботах і застосунках;

широкий функціонал: програмний РРО, холдування коштів, регулярні платежі та багато іншого;

зручний кабінет;

щоденні відшкодування.

Можна приймати оплату через платіжне посилання, швидко створити простий лендинг (за ~5 хвилин), використовувати готові інтеграції (Shopify, WooCommerce тощо), продавати в соцмережах або месенджерах.

Серед інших інструментів для приймання оплат є також вебконструктор. Завдяки готовим шаблонам він дозволяє усього за 5 хвилин створити готовий до приймання оплат лендинг.

Таке рішення підійде для проведення акцій, продажу сезонних товарів або ж для інтернет-магазинів з кількома товарами, наприклад, якщо це вироби ручної роботи.

Існують різні варіанти підключення: готові рішення та API для великих проєктів. Тож кожен підприємець — незалежно від розміру бізнесу — зможе обрати варіант, який найкраще відповідає потребам його справи.

Вартість онлайн-еквайрингу для клієнта також цілком залежить від кожного конкретного банку. monobank бере 1,3% від суми операції та 2% для закордонних карток. У ПриватБанк комісія складає 1,5% від суми операції, але тут можливо домовитися за індивідуальний тариф, якщо обіг коштів перевищив 300 тис. грн на місяць. Так само 1,5% від суми операції сплачують і клієнти Ощадбанк.

У ПУМБ вартість послуги складає 1,5% від суми операції в разі оплати картками українських банків і 2% - в разі оплати іноземними картками, плата за підключення та абонплата — відсутні. Для клієнтів з оборотами від 5 млн грн на місяць можливе погодження індивідуальних умов обслуговування. До речі, зараз у ПУМБ триває акція « Вигідно для ФОП », згідно з умовами якої під час відкриття рахунку ФОП у ПУМБ є можливість підключити еквайринг без абонплати з комісією 1,1% за операцію до кінця року, за всіма продуктами еквайрингу: POS, Tap-to-Phone, онлайн-еквайринг та QR-оплата.

Джерело: ПУМБ

Що вигідніше саме для малого бізнесу

Онлайн-еквайринг варто обирати, якщо:

ви продаєте через соцмережі або сайт;

маєте доставку;

працюєте по всій Україні або значній її частині;

хочете мінімізувати витрати на обладнання;

приймаєте багато передплат.

POS-термінал кращий, якщо:

у вас фізична точка продажу;

клієнти часто платять «на місці»;

важлива швидкість обслуговування;

багато імпульсивних покупок;

бізнес працює офлайн.

Використання обох способів оплати

Утім розвиток бізнесу потребує змін у підходах, і до форм оплати перш за все, адже у клієнтів — різноманітні можливості. І той, хто зможе задовольнити усіх, отримає явну перевагу. Для більшості підприємців оптимальним стає саме комбінований підхід:

онлайн-еквайринг для дистанційних оплат;

POS-термінал для офлайн-клієнтів.

Чим більшою стає компанія, тим частіше постає питання правильного масштабування діяльності. І якщо є можливість залучати віддалених клієнтів, то без онлайн-еквайрингу не обійтись. Саме тому банки дедалі частіше пропонують екосистему з кількох інструментів одночасно: сайт, QR, термінал і смартфон як каса.

2026 року малому бізнесу вже недостатньо просто «мати рахунок у банку». Конкуренція переходить у площину зручності оплат — і саме тут виграють ті підприємці, які дають клієнту можливість платити будь-яким зручним для нього способом.

Довідка Finance.ua Акція «Вигідно для ФОП» проводиться по всій території України за винятком тимчасово окупованих територій з 13.05.2026 по 14.08.2026.

