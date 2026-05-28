НБУ хоче зобов’язати платіжні компанії оцінювати ризики партнерів
Національний банк розпочав громадське обговорення проєкту змін щодо управління ризиком третіх сторін у системі управління надавачів фінансових платіжних послуг.
Про це йдеться на сайті регулятора.
Запропоновані зміни стосуються порядку авторизації фінансових платіжних установ та вимог до їхніх систем управління.
Мета ініціативи — створення ефективних механізмів контролю ризиків під час взаємодії з постачальниками сторонніх сервісів (TPSP).
Які зміни пропонують
Проєкт передбачає, зокрема:
- створення ефективних механізмів управління ризиком третіх сторін з урахуванням принципу пропорційності;
- оцінки ризику третіх сторін на всіх етапах життєвого циклу відносин з ТРSP-постачальником та врахування ним вимог, обмежень і заборон, установлених законодавством України, вимоги яких застосовуються до TPSP-постачальників у відповідній сфері;
- перевірки ТРSP-постачальника перед укладенням з ним критичного договору та належного рівня документування процесів оцінки ризику третіх сторін і перевірки TPSP-постачальника перед укладенням критичного договору;
- відмови у певних випадках від встановлення договірних відносин із TPSP-постачальником;
- здійснення постійного моніторингу відповідності TPSP-постачальника встановленим вимогам;
- дій у разі невідповідності TPSP-постачальника / критичного TPSP-постачальника встановленим вимогам;
- управління безперервністю надання платіжних послуг з урахуванням ризику третіх сторін;
- переліку послуг, щодо яких надавач фінансових платіжних послуг не здійснює управління ризиком третіх сторін.
«Національний банк приймає зауваження та пропозиції до 10 червня 2026 року», — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, раніше Finance.ua розповідав, що Національний банк України оновив правила роботи банківських карток та безготівкових оплат. Зміни стосуються емісії та еквайрингу платіжних інструментів, тобто випуску банківських карток і приймання оплат через термінали та онлайн-сервіси.
Поділитися новиною
Також за темою
Електронний ІПН у кишені: як працює е-Картка платника податків у «Дії»
ПартнерськаІнвестиції в ТЦ — від 1000 грн. S1 REIT відкрила продажі нового фонду
В Україні запустили власний ChatGPT
На що українці витрачають кошти «Національного кешбеку»
НБУ змінив правила безготівкових оплат: що буде з картковими платежами
Як інвестувати за допомогою ШІ: поради експерта