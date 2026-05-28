НБУ хоче зобов’язати платіжні компанії оцінювати ризики партнерів Сьогодні 08:33 — Фінтех і Картки

Національний банк розпочав громадське обговорення проєкту змін щодо управління ризиком третіх сторін у системі управління надавачів фінансових платіжних послуг.

Про це йдеться на сайті регулятора.

Запропоновані зміни стосуються порядку авторизації фінансових платіжних установ та вимог до їхніх систем управління.

Мета ініціативи — створення ефективних механізмів контролю ризиків під час взаємодії з постачальниками сторонніх сервісів (TPSP).

Які зміни пропонують

Проєкт передбачає, зокрема:

створення ефективних механізмів управління ризиком третіх сторін з урахуванням принципу пропорційності;

оцінки ризику третіх сторін на всіх етапах життєвого циклу відносин з ТРSP-постачальником та врахування ним вимог, обмежень і заборон, установлених законодавством України, вимоги яких застосовуються до TPSP-постачальників у відповідній сфері;

перевірки ТРSP-постачальника перед укладенням з ним критичного договору та належного рівня документування процесів оцінки ризику третіх сторін і перевірки TPSP-постачальника перед укладенням критичного договору;

відмови у певних випадках від встановлення договірних відносин із TPSP-постачальником;

здійснення постійного моніторингу відповідності TPSP-постачальника встановленим вимогам;

дій у разі невідповідності TPSP-постачальника / критичного TPSP-постачальника встановленим вимогам;

управління безперервністю надання платіжних послуг з урахуванням ризику третіх сторін;

переліку послуг, щодо яких надавач фінансових платіжних послуг не здійснює управління ризиком третіх сторін.

«Національний банк приймає зауваження та пропозиції до 10 червня 2026 року», — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше Finance.ua розповідав , що Національний банк України оновив правила роботи банківських карток та безготівкових оплат. Зміни стосуються емісії та еквайрингу платіжних інструментів, тобто випуску банківських карток і приймання оплат через термінали та онлайн-сервіси.

