НБУ хоче зобов’язати платіжні компанії оцінювати ризики партнерів

Фінтех і Картки
Національний банк приймає зауваження та пропозиції до 10 червня 2026 року
Національний банк розпочав громадське обговорення проєкту змін щодо управління ризиком третіх сторін у системі управління надавачів фінансових платіжних послуг.
Про це йдеться на сайті регулятора.
Запропоновані зміни стосуються порядку авторизації фінансових платіжних установ та вимог до їхніх систем управління.
Мета ініціативи — створення ефективних механізмів контролю ризиків під час взаємодії з постачальниками сторонніх сервісів (TPSP).

Які зміни пропонують

Проєкт передбачає, зокрема:
  • створення ефективних механізмів управління ризиком третіх сторін з урахуванням принципу пропорційності;
  • оцінки ризику третіх сторін на всіх етапах життєвого циклу відносин з ТРSP-постачальником та врахування ним вимог, обмежень і заборон, установлених законодавством України, вимоги яких застосовуються до TPSP-постачальників у відповідній сфері;
  • перевірки ТРSP-постачальника перед укладенням з ним критичного договору та належного рівня документування процесів оцінки ризику третіх сторін і перевірки TPSP-постачальника перед укладенням критичного договору;
  • відмови у певних випадках від встановлення договірних відносин із TPSP-постачальником;
  • здійснення постійного моніторингу відповідності TPSP-постачальника встановленим вимогам;
  • дій у разі невідповідності TPSP-постачальника / критичного TPSP-постачальника встановленим вимогам;
  • управління безперервністю надання платіжних послуг з урахуванням ризику третіх сторін;
  • переліку послуг, щодо яких надавач фінансових платіжних послуг не здійснює управління ризиком третіх сторін.
«Національний банк приймає зауваження та пропозиції до 10 червня 2026 року», — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, раніше Finance.ua розповідав, що Національний банк України оновив правила роботи банківських карток та безготівкових оплат. Зміни стосуються емісії та еквайрингу платіжних інструментів, тобто випуску банківських карток і приймання оплат через термінали та онлайн-сервіси.
За матеріалами:
Finance.ua
НБУ
