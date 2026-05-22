НБУ змінив правила безготівкових оплат: що буде з картковими платежами Сьогодні 16:06

Національний банк України оновив правила роботи банківських карток та безготівкових оплат. Зміни стосуються емісії та еквайрингу платіжних інструментів, тобто випуску банківських карток і приймання оплат через термінали та онлайн-сервіси.

Про це в ефірі Українського Радіо розповів голова Асоціації українських банків Андрій Дубас.

Які дані тепер бачитимуть користувачі

«Користувачу фактично не потрібно буде додатково нічого робити. Користувач матиме можливість більш детально бачити, на кого він здійснює оплату за товар чи послугу», — пояснив Дубас.

Найбільше потрібно буде зробити еквайрам, тобто банкам або платіжним операторам, які дозволяють нашим інтернет-магазинам отримувати платежі.

Тепер користувач бачитиме, хто є юридичною особою, в якої він купує певний товар чи послугу. Зокрема, у платіжних даних відображатимуться:

назва юридичної або фізичної особи;

банк, у якому обслуговується рахунок;

код транзакції;

додаткова інформація про платіж.

Для чого НБУ змінює правила

Однією з причин оновлення регулювання стала боротьба з так званим міскодингом — випадками, коли неможливо точно визначити призначення платежу.

За словами Дубаса, раніше банки та користувачі не завжди могли бачити, за що саме здійснюється оплата. Тепер продавці мають надавати точнішу інформацію про товари та послуги.

Наприклад, якщо клієнт купує електроніку на маркетплейсі, у призначенні платежу має бути зазначено, що оплата здійснюється саме за електроніку.

Що зміниться для банків і платіжних систем

Оновлені правила стосуються як емітентів, так і еквайрів. Емітентом є банк або небанківська платіжна установа, яка випускає банківську картку. Еквайр — це установа, яка забезпечує приймання платежів для продавця.

За словами Дубаса, під час онлайн-оплати взаємодіють три сторони:

продавець товару або послуги;

еквайр, який забезпечує приймання платежу;

емітент, який випустив картку покупця.

Протягом шести місяців банки та платіжні оператори мають оновити свої ІТ-системи відповідно до нових вимог НБУ.

Як зміни вплинуть на продавців без ФОП

Буває, що людина продає товар, проте не зареєстрована як ФОП. Це може бути вживаний товар, який вона продає на різних платформах. Це не є в класичному розумінні підприємець.

Для того, щоб не змушувати таку людину відкривати ФОП передбачена можливість ідентифікації. Продавці, які системно займаються продажами повинні бути зареєстровані як платники податків. Якщо ж людина кілька разів на рік продає вживані речі, то вона має зазначати це в своєму платежі. Таким чином банк бачитиме, чи людина хоче ухилитися від сплати податків чи це разова операція.

Що зміниться для волонтерів

Волонтер повинен зафіксувати у взаємодії зі своїм банком те, що він періодично провадить волонтерську діяльність зі збору коштів

«Я би розділив волонтерів і офіціантів. Чайові, які ти даєш офіціанту за власним бажанням, це одна історія, а волонтерство — це зовсім інше. Волонтер повинен зафіксувати у взаємодії зі своїм банком те, що він періодично провадить волонтерську діяльність зі збору коштів. Тут потрібно відділити тих людей, які справді допомагають нашому війську від тих, хто лише прикривається волонтерською діяльністю. В другому випадку держава втрачає, оскільки падає довіра до волонтерства. Тому псевдоволонтери не повинні мати змоги користуватися такими можливостями», — зазначив Дубас.

