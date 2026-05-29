Які картки може заблокувати Ощадбанк

Як повідомляє Ощадбанк, термін дії платіжних карток автоматично продовжено до 31 грудня 2026 року.

Це стосується карток, термін дії яких завершився починаючи з лютого 2022 року.

Які картки не продовжать

Автоматичне продовження не відбудеться для карток:

за якими не проводились операції з 1 січня 2025 року або які не використовувались;

залишок коштів на рахунку дорівнює нулю.

У випадку, якщо вашу картку вже перевипущено, отримати її можна у відділенні Ощадбанку у зручний для вас час.

Раніше Finance.ua писав , що в Ощадбанку пояснили, чому клієнтам можуть продовжувати нараховувати комісію за неактивний рахунок навіть після подання заяви на його закриття. Причиною можуть стати навіть кілька копійок, які залишилися на балансі картки.

У банку відповіли, що рахунок не може бути повністю закритий, якщо на ньому залишаються будь-які кошти. Перед закриттям клієнт повинен або зняти залишок через касу, або самостійно переказати гроші через застосунок.

В Ощадбанку наголосили, що якщо на картці залишаються кошти, рахунок формально продовжує існувати. У такому випадку через рік неактивності може почати діяти комісія за обслуговування.

