Які картки може заблокувати Ощадбанк
Як повідомляє Ощадбанк, термін дії платіжних карток автоматично продовжено до 31 грудня 2026 року.
Це стосується карток, термін дії яких завершився починаючи з лютого 2022 року.
Які картки не продовжать
Автоматичне продовження не відбудеться для карток:
- за якими не проводились операції з 1 січня 2025 року або які не використовувались;
- залишок коштів на рахунку дорівнює нулю.
У випадку, якщо вашу картку вже перевипущено, отримати її можна у відділенні Ощадбанку у зручний для вас час.
Раніше Finance.ua писав, що в Ощадбанку пояснили, чому клієнтам можуть продовжувати нараховувати комісію за неактивний рахунок навіть після подання заяви на його закриття. Причиною можуть стати навіть кілька копійок, які залишилися на балансі картки.
У банку відповіли, що рахунок не може бути повністю закритий, якщо на ньому залишаються будь-які кошти. Перед закриттям клієнт повинен або зняти залишок через касу, або самостійно переказати гроші через застосунок.
В Ощадбанку наголосили, що якщо на картці залишаються кошти, рахунок формально продовжує існувати. У такому випадку через рік неактивності може почати діяти комісія за обслуговування.
