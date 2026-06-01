Що зміниться в Україні з 1 червня Сьогодні 10:16

Початок літа принесе низку важливих змін: очікується запуск оновлених правил бронювання, старт ключових реформ у військовій сфері, а також завершення терміну для оцифрування паперових трудових книжок.

Нові правила бронювання

Уряд підготував зміни в правилах бронювання військовозобов’язаних працівників для критично важливих підприємств. Зміни мають зробити систему бронювання більш прозорою, справедливою та захищеною від зловживань.

Одне з ключових рішень стосується підвищення вимог до рівня середньої заробітної плати. Для підтвердження статусу критично важливого підприємства та бронювання працівника рівень заробітної плати має становити не менше трьох мінімальних зарплат — 25 941 грн.

Для компаній, які працюють на прифронтових територіях, залишили пом’якшені умови — не менше 21 618 грн, що відповідає 2,5 мінімальної зарплати.

Крім того, працівники, у яких вже є відстрочка і які працюють за сумісництвом, зараховуватимуться до квоти тільки один раз лише за основним місцем роботи.

Також упродовж трьох місяців планують переглянути статус усіх підприємств, які вже мають критичний статус.

Перерахунок пенсій

Із 1 червня в Україні стартує новий етап перерахунку пенсій. Пенсійний фонд України вже оголосив про автоматичне підвищення виплат для трьох категорій громадян.

Частина пенсіонерів зможе отримати від 100 до 1500 гривень додатково вже найближчим часом.

Реформи в армії

У червні 2026 року в Україні стартує реформа армії і в цьому ж місяці очікуються перші результати, зокрема у сфері фінансового забезпечення військовослужбовців.

Президент доручив підвищити виплати військовослужбовцям із урахуванням принципу диференціації залежно від умов служби.

Зокрема:

мінімальний рівень грошового забезпечення для тилових посад має становити не менше ніж 30 тис. грн ;

; для військових на бойових позиціях передбачено суттєво вищі виплати;

для командирів, сержантів та офіцерів заплановано достойний рівень грошового забезпечення.

Окрему увагу приділено піхотинцям. Для них планується запровадження спеціальних контрактів із рівнем виплат від 250 тис. до 400 тис. грн залежно від виконання бойових завдань.

Також доручено посилити контрактну систему в Силах оборони таким чином, щоб завдяки розширенню контрактної складової забезпечити визначені терміни служби й можливість — починаючи вже з цього року — поетапного звільнення зі служби тих, хто був мобілізований раніше, на основі чітких часових критеріїв.

Оцифрування трудових книжок завершується

До 10 червня 2026 року в Україні триває перехід на електронний облік трудової діяльності. Саме до цієї дати громадянам рекомендують оцифрувати паперові трудові книжки.

Дедлайн 10 червня 2026 року є рекомендаційним, а не примусовим.

Тобто якщо людина не подасть документи до 10 червня, штрафувати її не будуть. Водночас відкладати оцифрування не варто, адже це може ускладнити підтвердження трудового стажу, особливо за періоди роботи до 2004 року.

Національний кешбек

Кошти, накопичені громадянами на картках Національного кешбеку, потрібно витратити до 30 червня 2026 року (включно).

Невикористані станом на кінець дня 30 червня кошти повернуться до державного бюджету.

Програма «Національний кешбек» продовжить працювати без змін, кошти за покупки українських товарів будуть нараховуватись як завжди і виплачуватись у звичному для користувачів форматі після 20 числа наступного місяця за попередній.

Кредити під 10% на енергогенерацію для бізнесу

Уряд запускає новий механізм державної підтримки для великого і середнього бізнесу з метою будівництва власної розподіленої генерації.

Підприємства зможуть залучати кредити з фактичною ставкою 10% річних на будівництво та введення в експлуатацію, зокрема:

газотурбінних і газопоршневих установок, у тому числі когенераційних;

об’єктів відновлюваної енергетики (біомаса, біогаз, геотермальна енергія);

систем накопичення енергії;

мікромереж і локальних автономних енергосистем.

Різницю між ринковою та пільговою ставкою компенсуватиме держава.

Підтримка поширюється на кредити від 1 до 25 млн євро у гривневому еквіваленті (для прифронтових територій — від 500 тисяч євро) строком до 5 років із можливістю відтермінування до введення в експлуатацію, але не довше ніж 12 місяців.

Запуск програми заплановано на 1 червня. Подати заявку можна буде через уповноважені банки.

Дедлайн подачі заявок на допомогу для дітей ВПО

1 червня 2026 року завершується термін подання заяв на призначення допомоги на проживання для окремих категорій внутрішньо переміщених осіб.

Діти з числа ВПО можуть отримувати виплати незалежно від доходу родини. За умови подачі заяви до 1 червня 2026 року допомога буде нарахована з 1 лютого 2026 року.

Також оновлено механізм нарахування виплат для непрацездатних ВПО. Особи, яким раніше припинили допомогу через перевищення граничного доходу, можуть повторно подати заяву. У разі звернення до 1 червня 2026 року виплати будуть нараховані з 1 січня 2026 року.

Важливо вчасно подати документи, щоб отримати виплати також за попередні місяці. Якщо звернутися за перерахунком після 1 червня 2026 року, допомога нараховуватиметься лише з місяця подання заяви.

Скільки коштуватиме долар та євро

У червні валютний ринок, найімовірніше, залишатиметься у звичних параметрах.

43,8−44,8 грн/долар, а євро — 51−52 грн/євро.

Що буде з цінами на пальне

Світовий ринок пального залишається нестабільним через геополітичну ситуацію та напругу на Близькому Сході. На цьому тлі в Україні влітку можливі коливання цін на бензин і дизель.

Паливний експерт, засновник групи компаній Prime Дмитро Льоушкін заявив , що у червні ціни на пальне можуть дещо знизитися. Помірною ситуація, за його словами, може залишатися і в липні.

Водночас експерт попередив, що вже наприкінці літа ринок може зіткнутися з новою хвилею подорожчання.

Ремонти доріг

З 1 червня на Чернігівщині розпочнуться ремонтні роботи на дорогах. Для відновлення дорожньої інфраструктури в Чернігівській та Київській областях уряд планує виділити 3,5 мільярда гривень із резервного фонду державного бюджету.

