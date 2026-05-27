0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

ВПО нагадали про дедлайн подання заяв на допомогу

Особисті фінанси
22
ВПО нагадали про дедлайн подання заяв на допомогу
ВПО нагадали про дедлайн подання заяв на допомогу
Міністерство соціальної політики, сім’ї та єдності України нагадало, що 1 червня 2026 року завершується термін подання заяв на призначення допомоги на проживання для окремих категорій внутрішньо переміщених осіб.

Частина ВПО можуть отримати виплати заднім числом

Діти з числа ВПО можуть отримувати виплати незалежно від доходу родини. За умови подачі заяви до 1 червня 2026 року допомога буде нарахована з 1 лютого 2026 року.
Також оновлено механізм нарахування виплат для непрацездатних ВПО. Особи, яким раніше припинили допомогу через перевищення граничного доходу, можуть повторно подати заяву. У разі звернення до 1 червня 2026 року виплати будуть нараховані з 1 січня 2026 року.
Читайте також: Програми для ВПО в Україні: суми, можливості, необхідні документи
Важливо вчасно подати документи, щоб отримати виплати також за попередні місяці. Якщо звернутися за перерахунком після 1 червня 2026 року, допомога нараховуватиметься лише з місяця подання заяви.

Як подати заяву на виплати

Подати заяву на призначення допомоги на проживання можна кількома способами:
  • особисто у сервісному центрі Пенсійного фонду України;
  • онлайн через вебпортал електронних послуг ПФУ;
  • поштовим відправленням на адресу територіального органу ПФУ;
  • через ЦНАП;
  • через уповноважену особу виконавчого органу сільської, селищної чи міської ради відповідної територіальної громади.
Нагадаємо, раніше Finance.ua розповідав, що парламентарі ініціюють перегляд обсягів допомоги для внутрішньо переміщених осіб. Вони вимагають від уряду зупинити постійне скорочення фінансування цієї категорії громадян та провести індексацію виплат на рівень інфляції.
Йдеться про допомогу на проживання внутрішнім переселенцям, що становить 2 тис. грн і 3 тис. грн (для дітей та осіб з інвалідністю) — саме цей вид допомоги користується найбільшим попитом серед ВПО.
Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
ВПОПереселенціВиплати ВПО
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems