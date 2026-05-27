ВПО нагадали про дедлайн подання заяв на допомогу Сьогодні 20:03 — Особисті фінанси

Міністерство соціальної політики, сім’ї та єдності України нагадало, що 1 червня 2026 року завершується термін подання заяв на призначення допомоги на проживання для окремих категорій внутрішньо переміщених осіб.

Частина ВПО можуть отримати виплати заднім числом

Діти з числа ВПО можуть отримувати виплати незалежно від доходу родини. За умови подачі заяви до 1 червня 2026 року допомога буде нарахована з 1 лютого 2026 року.

Також оновлено механізм нарахування виплат для непрацездатних ВПО. Особи, яким раніше припинили допомогу через перевищення граничного доходу, можуть повторно подати заяву. У разі звернення до 1 червня 2026 року виплати будуть нараховані з 1 січня 2026 року.

Важливо вчасно подати документи, щоб отримати виплати також за попередні місяці. Якщо звернутися за перерахунком після 1 червня 2026 року, допомога нараховуватиметься лише з місяця подання заяви.

Як подати заяву на виплати

Подати заяву на призначення допомоги на проживання можна кількома способами:

особисто у сервісному центрі Пенсійного фонду України;

онлайн через вебпортал електронних послуг ПФУ;

поштовим відправленням на адресу територіального органу ПФУ;

через ЦНАП;

через уповноважену особу виконавчого органу сільської, селищної чи міської ради відповідної територіальної громади.

Нагадаємо, раніше Finance.ua розповідав , що парламентарі ініціюють перегляд обсягів допомоги для внутрішньо переміщених осіб. Вони вимагають від уряду зупинити постійне скорочення фінансування цієї категорії громадян та провести індексацію виплат на рівень інфляції.

Йдеться про допомогу на проживання внутрішнім переселенцям, що становить 2 тис. грн і 3 тис. грн (для дітей та осіб з інвалідністю) — саме цей вид допомоги користується найбільшим попитом серед ВПО.

