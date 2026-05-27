Цифрова вертикаль у війську: які фахівці потрібні Силам оборони Сьогодні 17:03

Військовослужбовці та цивільні спеціалісти з досвідом у сфері IT, аналітики та менеджменту можуть отримати роботу у новій системі цифрового управління в оборонному секторі.

Про це повідомили у Міноборони.

Як це працює

Цифрова вертикаль управління вже охоплює всі рівні — від підрозділів до Генерального штабу та Міністерства оборони.

Фахівці, які долучаться до проєкту, зможуть працювати за своєю цивільною або військовою спеціальністю та посилювати обороноздатність у тих напрямках, де їхні навички найбільш потрібні.

Серед ключових особливостей набору — відсутність вікових та званнєвих обмежень, можливість отримання звання «молодший лейтенант» під час призначення, а також відбір через технічні співбесіди.

Ключові завдання

Наразі в межах проєкту відкрито понад 2 000 вакансій для фахівців, які займатимуться цифровою трансформацією війська. Серед основних завдань:

впровадження сучасних цифрових рішень;

робота з великими масивами даних;

підтримка та супровід ІТ-продуктів;

допомога підрозділам у переході від паперових процесів до цифрових сервісів.

Очікується, що реалізація ініціативи дозволить зменшити паперову бюрократію, оптимізувати внутрішні процеси та сформувати технологічну основу для сучасної цифрової армії.

Які фахівці потрібні для Цифрової вертикалі Міноборони

1. Керівник підрозділу цифрової трансформації (Digital Transformation Lead)

Відповідає за цифровий розвиток підрозділу: визначає пріоритети, координує команду, допомагає поєднати потреби військових із можливостями цифрових рішень. Це людина, яка перетворює стратегічні завдання на конкретні кроки.

2. Проєктний менеджер (Project Manager)

Організовує впровадження цифрових рішень — від задуму до результату. Планує роботу, стежить за строками, прибирає перешкоди й допомагає команді рухатися швидше. Його завдання — щоб корисний інструмент не зупинився через організаційні затримки.

3. Аналітик даних (Data Analyst)

Працює з даними, які накопичуються у підрозділах, і перетворює їх на зрозумілі висновки для рішень. Це може стосуватися логістики, особового складу, ресурсів, процесів або інших напрямів, де дані допомагають бачити реальну картину.

4. Бізнес-аналітик (Business Analyst)

Досліджує, як насправді працюють процеси в підрозділі: де виникають затримки, що дублюється, що можна спростити або цифровізувати. Після цього формує зрозумілі вимоги до майбутніх продуктів. Це сполучна ланка між потребою військових і рішенням, яке мають створити розробники.

5. Фахівець із супроводження продукту (Product Support)

Допомагає користувачам працювати з уже впровадженими цифровими рішеннями: відповідає на запити, фіксує проблеми, передає зворотний зв’язок розробникам. Завдяки цьому цифрові інструменти не просто запускаються, а працюють стабільно і вдосконалюються.

6. Фахівець із документального супроводження (Technical Writer)

Готує інструкції, описи процесів і технічну документацію зрозумілою мовою. Від якості цих матеріалів залежить, чи зможе підрозділ швидко розібратися з новим інструментом і правильно ним користуватися.

Хто може подати заявку

До Цифрової вертикалі можуть долучитися військовослужбовці та цивільні з досвідом в IT, управлінні, аналітиці, роботі з продуктами або впровадженні змін.

Відбір включає співбесіду, технічне інтерв’ю та фінальну розмову з керівником. Обмежень за званням чи віком немає.

Подати заявку можна на digitalteam.mod.gov.ua

Військовослужбовці також можуть запитати свого командира про посади Цифрової вертикалі в своєму підрозділі — можливо, така роль уже передбачена поруч.

