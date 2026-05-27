Чи потрібно зберігати паперові платіжки за газ

Багато українців досі зберігають удома папки зі старими квитанціями за комунальні послуги «про всяк випадок». Однак частину побутових справ тепер можна перевести у цифровий формат.
У Нафтогазі нагадали, що клієнти можуть відмовитися від паперових платіжок і зберігати всю історію оплат у мобільному застосунку «Куб».
Чи треба зберігати паперові квитанції
У компанії зазначають, що в застосунку «Куб» усі рахунки та історія платежів зберігаються в електронному архіві. Там можна у будь-який момент перевірити оплати, знайти потрібну квитанцію або переглянути обсяги споживання газу.