Чи потрібно зберігати паперові платіжки за газ

Багато українців досі зберігають удома папки зі старими квитанціями за комунальні послуги «про всяк випадок». Однак частину побутових справ тепер можна перевести у цифровий формат.

У Нафтогазі нагадали , що клієнти можуть відмовитися від паперових платіжок і зберігати всю історію оплат у мобільному застосунку «Куб».

Чи треба зберігати паперові квитанції

У компанії зазначають, що в застосунку «Куб» усі рахунки та історія платежів зберігаються в електронному архіві. Там можна у будь-який момент перевірити оплати, знайти потрібну квитанцію або переглянути обсяги споживання газу.

Власники особових рахунків також можуть повністю відмовитися від паперових платіжок. Зробити це можна:

через розділ «Історія розрахунків»;

у профілі в меню «Мої розрахунки» → «Актуальний рахунок»;

після оплати рахунку.

Для цього достатньо натиснути кнопку «Відмовитись».

Які послуги доступні у застосунку

«Куб» — це офіційний мобільний застосунок Групи Нафтогаз для керування газовими послугами зі смартфона. Через нього користувачі можуть:

передавати показання газового лічильника;

оплачувати газ і його доставку;

керувати кількома особовими рахунками;

отримувати нагадування про оплату та передачу показань;

стежити за споживанням газу та планувати витрати.

Також у застосунку можна оновити дані особового рахунку онлайн через інтеграцію з Дією — без паперових документів і відвідування центрів обслуговування.

Для цього потрібно перейти в розділ «Послуги» та обрати «Актуалізація даних», після чого підтвердити інформацію через Дія. Шеринг і підписати заяву за допомогою Дія.Підпису.

