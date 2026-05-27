0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Чи потрібно зберігати паперові платіжки за газ

Особисті фінанси
51
Рахунки за газ
Рахунки за газ
Багато українців досі зберігають удома папки зі старими квитанціями за комунальні послуги «про всяк випадок». Однак частину побутових справ тепер можна перевести у цифровий формат.
У Нафтогазі нагадали, що клієнти можуть відмовитися від паперових платіжок і зберігати всю історію оплат у мобільному застосунку «Куб».

Чи треба зберігати паперові квитанції

У компанії зазначають, що в застосунку «Куб» усі рахунки та історія платежів зберігаються в електронному архіві. Там можна у будь-який момент перевірити оплати, знайти потрібну квитанцію або переглянути обсяги споживання газу.
Власники особових рахунків також можуть повністю відмовитися від паперових платіжок. Зробити це можна:
  • через розділ «Історія розрахунків»;
  • у профілі в меню «Мої розрахунки» → «Актуальний рахунок»;
  • після оплати рахунку.
Для цього достатньо натиснути кнопку «Відмовитись».

Які послуги доступні у застосунку

«Куб» — це офіційний мобільний застосунок Групи Нафтогаз для керування газовими послугами зі смартфона. Через нього користувачі можуть:
  • передавати показання газового лічильника;
  • оплачувати газ і його доставку;
  • керувати кількома особовими рахунками;
  • отримувати нагадування про оплату та передачу показань;
  • стежити за споживанням газу та планувати витрати.
Місце для вашої реклами
Також у застосунку можна оновити дані особового рахунку онлайн через інтеграцію з Дією — без паперових документів і відвідування центрів обслуговування.
Для цього потрібно перейти в розділ «Послуги» та обрати «Актуалізація даних», після чого підтвердити інформацію через Дія. Шеринг і підписати заяву за допомогою Дія.Підпису.
Раніше ми повідомляли, скільки коштуватиме куб газу у травні.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
НафтогазТарифи
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems