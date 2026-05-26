0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Як чоловіки з бронюванням можуть виїхати за кордон у 2026 році

Особисті фінанси
53
Як чоловіки з бронюванням можуть виїхати за кордон у 2026 році
Як чоловіки з бронюванням можуть виїхати за кордон у 2026 році
Працівники, які мають офіційне бронювання на період мобілізації та воєнного стану, можуть перетинати державний кордон.
Але для цього встановлено чіткі вимоги щодо документального підтвердження та дозволів, повідомляє портал Kadroland.

Що каже закон

Як пояснюють експерти, виїзд заброньованих військовозобов’язаних здійснюється відповідно до Закону України «Про порядок виїзду з України і в’їзду в Україну громадян України» та чинного Порядку бронювання, затвердженого постановою КМУ.

Документи

Заброньований працівник може перетнути кордон лише за наявності повного пакету документів, зокрема:
  • документа про службове відрядження за кордон або офіційного дозволу роботодавця на виїзд у відпустку;
  • військово-облікового документа з відміткою про бронювання в системі «Оберіг»;
  • закордонного паспорта;
  • службового посвідчення або довідки з місця роботи.
У дозволі роботодавця обов’язково мають бути зазначені термін перебування та країни призначення.
Попри поширені побоювання бізнесу, роботодавець фактично контролює процес виїзду: без його офіційного дозволу прикордонна служба не випустить працівника за межі України.
Сам факт бронювання не дає автоматичного права на виїзд — необхідне окреме погодження від підприємства.
Відтак основний ризик для роботодавця полягає не в самому виїзді, а у потенційному неповерненні працівника після завершення відрядження чи відпустки.
Місце для вашої реклами
До цього Finance.ua зазначав, що чоловіки віком від 18 до 60 років, які мають бронювання від мобілізації, можуть виїжджати з України не лише у службове відрядження, а й у відпустку.
За матеріалами:
Finance.ua
БронюванняРезерв+Відстрочка
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems