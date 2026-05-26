Як чоловіки з бронюванням можуть виїхати за кордон у 2026 році

Працівники, які мають офіційне бронювання на період мобілізації та воєнного стану, можуть перетинати державний кордон.

Але для цього встановлено чіткі вимоги щодо документального підтвердження та дозволів, повідомляє портал Kadroland.

Що каже закон

Як пояснюють експерти, виїзд заброньованих військовозобов’язаних здійснюється відповідно до Закону України «Про порядок виїзду з України і в’їзду в Україну громадян України» та чинного Порядку бронювання, затвердженого постановою КМУ.

Документи

Заброньований працівник може перетнути кордон лише за наявності повного пакету документів, зокрема:

документа про службове відрядження за кордон або офіційного дозволу роботодавця на виїзд у відпустку;

на виїзд у відпустку; військово-облікового документа з відміткою про бронювання в системі «Оберіг»;

в системі «Оберіг»; закордонного паспорта;

службового посвідчення або довідки з місця роботи.

У дозволі роботодавця обов’язково мають бути зазначені термін перебування та країни призначення.

Попри поширені побоювання бізнесу, роботодавець фактично контролює процес виїзду: без його офіційного дозволу прикордонна служба не випустить працівника за межі України.

Сам факт бронювання не дає автоматичного права на виїзд — необхідне окреме погодження від підприємства.

Відтак основний ризик для роботодавця полягає не в самому виїзді, а у потенційному неповерненні працівника після завершення відрядження чи відпустки.

чоловіки віком від 18 до 60 років, які мають бронювання від мобілізації, можуть виїжджати з України не лише у службове відрядження, а й у відпустку.

