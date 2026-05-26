Які податкові документи ФОПів зберігають 5 років — роз'яснення ДПС

Контролюючі органи зберігають податкову звітність у облікових справах платників, діяльність яких не припинена, протягом 5 років. Виняток становлять окремі звіти фізичних осіб — підприємців на єдиному податку, для яких передбачено інші строки зберігання.

Про це повідомляє Головне управління ДПС в Івано-Франківській області.

Зазначається, що платники податків зобов’язані подавати до контролюючих органів декларації, звітність та інші документи, пов’язані з обчисленням і сплатою податків і зборів.

Податкову декларацію подають за відповідний звітний період у строки, встановлені Податковим кодексом, до контролюючого органу, де платник перебуває на обліку.

Як формуються облікові справи платників

Щодо кожного платника податків, який перебуває на обліку у контролюючому органі, формується облікова справа.

Зберігання документів та облікових справ здійснюється відповідно до Переліку типових документів, які створюються під час діяльності державних органів, органів місцевого самоврядування та юридичних осіб, із визначенням строків їх зберігання.

Строки зберігання електронних документів відповідають строкам зберігання аналогічних документів у паперовій формі.

Які документи зберігають 5 років

Згідно з чинними нормами, строк зберігання податкової звітності становить 5 років. Це стосується, зокрема:

річних звітів фізичних осіб — підприємців, які є платниками єдиного податку, за умови завершення податкової перевірки;

документів щодо сум виплачених доходів і утриманих податків та зборів;

податкових декларацій усіх платників податків і документів, що подаються разом із ними;

декларацій про доходи;

розрахунків сум страхових внесків на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

Водночас квартальні звіти фізичних осіб — підприємців, які є платниками єдиного податку, мають строк зберігання 3 роки.

