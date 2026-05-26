Вакансії з житлом: де найбільше пропозицій та скільки платять

За перші чотири місяці 2026 року через Службу зайнятості роботодавці запропонували шукачам роботи 1747 вакансій із можливістю надання житла. Майже третина таких пропозицій припала на столицю та Київську область: у Києві було зареєстровано 289 вакансій, у Київській області — 264.
Загалом на Єдиному порталі вакансій разом із пропозиціями партнерських сервісів пошуку роботи налічується майже 5 тисяч вакансій із житлом по всій Україні.
Найбільше вакансій у ЗСУ
Кількість укомплектованих вакансій за 4 місяці 2026 року складає 18%, або ж 308 вакансій.
Найчастіше люди працевлаштовуються на такі професії в Дніпропетровській та Київській областях. Більшість подібних пропозицій належать Силам оборони, подібні вакансії, крім надання житла, мають заробітну плату до 1 мільйона гривень.
Які цивільні професії мають попит
Серед цивільних посад популярними є:
муляр;
різноробочий;
комбайнер;
фінансовий директор;
вишкоелектромонтажник;
технічний керівник;
автомаляр.
Такі вакансії, крім житла, передбачають і заробітну плату у розмірі 140−430 тисяч гривень.
У травні найбільше таких пропозицій налічується у Києві, Хмельницькій та Київській областях.
Нагадаємо, раніше Finance.ua з посиланням на OLX Робота писав, що найбільш помітно серед роботодавців зріс запит на комплектувальників у категорії виробництва та робітничих спеціальностей: майже в 10 разів (при медіанній зарплаті у 27,5 тис. грн). Також у виробничій сфері зросла кількість вакансій для:
складальників, +43% (медіанна зарплата 31,3 тис. грн);
підсобників, +34% (медіанна зарплата 27,5 тис. грн);
конструкторів, +27% (медіанна зарплата 32,5 тис. грн);
машиністів екскаватора, +22% (медіанна зарплата 45 тис. грн).
Високий попит зберігається й у сфері будівництва та облицювальних робіт, де дефіцит кадрів залишається одним із найбільших.
За прогнозом Національного банку, у 2026 році середні реальні заробітні плати, тобто з урахуванням інфляції, зростуть майже на 12%. У наступні роки темпи зростання, за прогнозом регулятора, становитимуть 6−7% щороку.