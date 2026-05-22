Зокрема, за рік кількість вакансій для електриків зросла на 37%, а медіанна зарплата в цій категорії становить 38,3 тис. грн. Попит на різноробочих збільшився на 35% при зарплаті 27 тис. грн. Також зросла кількість вакансій для:
мулярів на 10% із медіанною зарплатою 60 тис. грн;
монтажників на 9% із зарплатою 45 тис. грн;
сантехніків на 9% із зарплатою 42,5 тис. грн;
виконробів на 9% із зарплатою 49,8 тис. грн.
Роздрібна торгівля
У категорії роздрібної торгівлі у квітні 2026, порівняно з 2025, почали активніше публікувати пропозиції роботи для супервайзерів, +43% у рівні пропозиції (медіанна зарплата 48,8 тис. грн), мерчендайзерів, +15% (21,5 тис. грн).
Проте окрім «блакитних» та «сірих» комірців, компанії продовжують шукати й спеціалістів з інших сфер. Серед них — сфера IT. Наразі на OLX відкрито понад 200 вакансій для фахівців в IT в різних компаніях.
Однак потреби бізнесу часто не співпадають з бажаннями кандидатів. У деяких сферах кількість відгуків на 1 оголошення помітно вища, що свідчить про перевагу попиту над пропозицією.
Однією з таких категорій на платформі є реклама, дизайн та PR, де зафіксовано найбільшу кількість посад, де кількість оголошень зменшилась. Зокрема, порівнюючи з минулим роком, серед роботодавців помітно впав запит на:
копірайтерів, -86% (22,5 тис. грн);
маркетологів, -51% (27,5 тис. грн);
контент-менеджерів, -49% (18,5 тис. грн);
SMM-менеджерів, -34% (21,3 тис. грн).
На посаду адміністратора також кількість оголошень від компаній зменшилась. Зокрема у категорії краси та спорту -53%, готельно-ресторанного бізнесу -35%. Медіанна зарплата — на рівні 20−23 тис. грн.
Тож дані показують, що роботодавці потребують працівників на виробництві, будівництві та технічних спеціальностях. Саме у цих категоріях кількість вакансій на платформі помітно зростає. Водночас у сфері реклами та комунікацій пропозицій роботи помітно менше, а конкуренція серед кандидатів є високою.
