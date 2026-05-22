Яких працівників найбільше шукають роботодавці у 2026 році — дослідження OLX Сьогодні 12:02 — Особисті фінанси

Роботодавці найбільше потребують працівників на виробництві, будівництві та технічних спеціальностях.

Дефіцит кадрів залишається однією з найбільш обговорюваних тем на українському ринку праці. Додаткового резонансу цьому питанню надало залучення трудових мігрантів Україною навесні 2026 року.

Команда OLX Робота проаналізувала, у яких категоріях на платформі кількість вакансій суттєво зросла, а де, навпаки, попит на працівників знизився.

Найбільше зростання у виробництві та будівництві

Найбільш помітно серед роботодавців зріс запит на комплектувальників у категорії виробництва та робітничих спеціальностей: майже в 10 разів (при медіанній зарплаті у 27,5 тис. грн).

Також у виробничій сфері зросла кількість вакансій для:

складальників, +43% (медіанна зарплата 31,3 тис. грн);

підсобників, +34% (медіанна зарплата 27,5 тис. грн);

конструкторів, +27% (медіанна зарплата 32,5 тис. грн);

машиністів екскаватора, +22% (медіанна зарплата 45 тис. грн).

Високий попит зберігається й у сфері будівництва та облицювальних робіт, де дефіцит кадрів залишається одним із найбільших.

Зокрема, за рік кількість вакансій для електриків зросла на 37%, а медіанна зарплата в цій категорії становить 38,3 тис. грн. Попит на різноробочих збільшився на 35% при зарплаті 27 тис. грн. Також зросла кількість вакансій для:

мулярів на 10% із медіанною зарплатою 60 тис. грн;

монтажників на 9% із зарплатою 45 тис. грн;

сантехніків на 9% із зарплатою 42,5 тис. грн;

виконробів на 9% із зарплатою 49,8 тис. грн.

Роздрібна торгівля

У категорії роздрібної торгівлі у квітні 2026, порівняно з 2025, почали активніше публікувати пропозиції роботи для супервайзерів, +43% у рівні пропозиції (медіанна зарплата 48,8 тис. грн), мерчендайзерів, +15% (21,5 тис. грн).

Проте окрім «блакитних» та «сірих» комірців, компанії продовжують шукати й спеціалістів з інших сфер. Серед них — сфера IT. Наразі на OLX відкрито понад 200 вакансій для фахівців в IT в різних компаніях.

Однак потреби бізнесу часто не співпадають з бажаннями кандидатів. У деяких сферах кількість відгуків на 1 оголошення помітно вища, що свідчить про перевагу попиту над пропозицією.

Однією з таких категорій на платформі є реклама, дизайн та PR, де зафіксовано найбільшу кількість посад, де кількість оголошень зменшилась. Зокрема, порівнюючи з минулим роком, серед роботодавців помітно впав запит на:

копірайтерів, -86% (22,5 тис. грн);

маркетологів, -51% (27,5 тис. грн);

контент-менеджерів, -49% (18,5 тис. грн);

SMM-менеджерів, -34% (21,3 тис. грн).

На посаду адміністратора також кількість оголошень від компаній зменшилась. Зокрема у категорії краси та спорту -53%, готельно-ресторанного бізнесу -35%. Медіанна зарплата — на рівні 20−23 тис. грн.

Тож дані показують, що роботодавці потребують працівників на виробництві, будівництві та технічних спеціальностях. Саме у цих категоріях кількість вакансій на платформі помітно зростає. Водночас у сфері реклами та комунікацій пропозицій роботи помітно менше, а конкуренція серед кандидатів є високою.

Водночас міністр економіки, довкілля та сільського господарства Олексій Соболев заявляв , що питання залучення трудових мігрантів наразі не є актуальним для уряду. Пріоритетом залишається повернення українців, які виїхали за кордон.

