0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Яких працівників найбільше шукають роботодавці у 2026 році — дослідження OLX

Особисті фінанси
39
Роботодавці найбільше потребують працівників на виробництві, будівництві та технічних спеціальностях.
Роботодавці найбільше потребують працівників на виробництві, будівництві та технічних спеціальностях.
Дефіцит кадрів залишається однією з найбільш обговорюваних тем на українському ринку праці. Додаткового резонансу цьому питанню надало залучення трудових мігрантів Україною навесні 2026 року.
Команда OLX Робота проаналізувала, у яких категоріях на платформі кількість вакансій суттєво зросла, а де, навпаки, попит на працівників знизився.

Найбільше зростання у виробництві та будівництві

Найбільш помітно серед роботодавців зріс запит на комплектувальників у категорії виробництва та робітничих спеціальностей: майже в 10 разів (при медіанній зарплаті у 27,5 тис. грн).
Також у виробничій сфері зросла кількість вакансій для:
  • складальників, +43% (медіанна зарплата 31,3 тис. грн);
  • підсобників, +34% (медіанна зарплата 27,5 тис. грн);
  • конструкторів, +27% (медіанна зарплата 32,5 тис. грн);
  • машиністів екскаватора, +22% (медіанна зарплата 45 тис. грн).
Високий попит зберігається й у сфері будівництва та облицювальних робіт, де дефіцит кадрів залишається одним із найбільших.
Місце для вашої реклами
Зокрема, за рік кількість вакансій для електриків зросла на 37%, а медіанна зарплата в цій категорії становить 38,3 тис. грн. Попит на різноробочих збільшився на 35% при зарплаті 27 тис. грн. Також зросла кількість вакансій для:
  • мулярів на 10% із медіанною зарплатою 60 тис. грн;
  • монтажників на 9% із зарплатою 45 тис. грн;
  • сантехніків на 9% із зарплатою 42,5 тис. грн;
  • виконробів на 9% із зарплатою 49,8 тис. грн.

Роздрібна торгівля

У категорії роздрібної торгівлі у квітні 2026, порівняно з 2025, почали активніше публікувати пропозиції роботи для супервайзерів, +43% у рівні пропозиції (медіанна зарплата 48,8 тис. грн), мерчендайзерів, +15% (21,5 тис. грн).
Проте окрім «блакитних» та «сірих» комірців, компанії продовжують шукати й спеціалістів з інших сфер. Серед них — сфера IT. Наразі на OLX відкрито понад 200 вакансій для фахівців в IT в різних компаніях.
Однак потреби бізнесу часто не співпадають з бажаннями кандидатів. У деяких сферах кількість відгуків на 1 оголошення помітно вища, що свідчить про перевагу попиту над пропозицією.
Читайте також
Однією з таких категорій на платформі є реклама, дизайн та PR, де зафіксовано найбільшу кількість посад, де кількість оголошень зменшилась. Зокрема, порівнюючи з минулим роком, серед роботодавців помітно впав запит на:
  • копірайтерів, -86% (22,5 тис. грн);
  • маркетологів, -51% (27,5 тис. грн);
  • контент-менеджерів, -49% (18,5 тис. грн);
  • SMM-менеджерів, -34% (21,3 тис. грн).
На посаду адміністратора також кількість оголошень від компаній зменшилась. Зокрема у категорії краси та спорту -53%, готельно-ресторанного бізнесу -35%. Медіанна зарплата — на рівні 20−23 тис. грн.
Тож дані показують, що роботодавці потребують працівників на виробництві, будівництві та технічних спеціальностях. Саме у цих категоріях кількість вакансій на платформі помітно зростає. Водночас у сфері реклами та комунікацій пропозицій роботи помітно менше, а конкуренція серед кандидатів є високою.
Нагадаємо, раніше Finance.ua писав, що українським фермерам почали надходити пропозиції від потенційних іноземних працівників.
Водночас міністр економіки, довкілля та сільського господарства Олексій Соболев заявляв, що питання залучення трудових мігрантів наразі не є актуальним для уряду. Пріоритетом залишається повернення українців, які виїхали за кордон.
Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
РоботаВакансіїЗарплата
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems