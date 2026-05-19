Мігранти в Україні. Чому іноземці готові працювати за зарплату в 15 000 грн? Правда про ринок праці

Попри гучні заяви в соцмережах про нібито «масове заселення» іноземцями, реальна статистика виглядає значно спокійніше. За оцінками економістів, іноземних працівників в Україні зараз приблизно вдвічі менше, ніж було до початку повномасштабної війни.

На цьому тлі тема «захоплення ринку праці» виглядає радше як емоційний міф, ніж реальна тенденція. Водночас кадровий дефіцит справді існує, і він змушує роботодавців шукати нові рішення.

Першим публічно про нестачу працівників заговорив міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків. За його словами, місто вже відчуває гострий дефіцит кадрів навіть у базових сферах, зокрема у комунальних службах.

Скандали в соцмережах і маніпуляції з відео

Після заяви мера в соцмережах почали активно поширювати відео з нібито іноземними працівниками в Україні. Частина цих роликів викликала бурхливі дискусії та звинувачення у «неконтрольованій міграції».

Втім, як з’ясували OSINT-дослідники, значна частина контенту виявилася маніпуляцією. Одне з відео, яке подавали як свіже, насправді було зняте кілька років тому. Інший ролик узагалі походив з Індії і не мав жодного стосунку до України.

Фахівці наголошують: на фоні реальної проблеми нестачі робочої сили емоційні фейки швидко набирають популярності, але не відображають реальну ситуацію.

Петиції, «Трудове повернення» і нові правила для мігрантів

Паралельно на сайті уряду з’явилася петиція, яка пропонує обмежити залучення іноземних працівників і натомість запустити програму «Трудове повернення».

Ідея полягає в тому, щоб стимулювати повернення українців із-за кордону через гарантії бронювання від мобілізації для тих, хто працює на критично важливих підприємствах.

Також у документі пропонується встановити жорсткіші вимоги до іноземців: знання української мови та історії, а для чоловіків — можливу службу за контрактом у Збройних силах України.

Автори ініціативи наголошують, що іноземні працівники мають залишатися винятком, а не системною заміною українських кадрів.

Демографічний тиск і кадрова прірва

Доктор економічних наук Андрій Гайдуцький описує ситуацію на ринку праці як демографічний тиск. За його словами, щороку Україна втрачає близько 700 тисяч людей через поєднання двох факторів: смертності та міграції.

При цьому природне скорочення населення становить близько 300 тисяч осіб, а ще приблизно 400 тисяч — це чистий міграційний відтік, коли виїжджає більше людей, ніж повертається.

У таких умовах дефіцит робочої сили стає структурною проблемою, яку неможливо вирішити швидко або лише внутрішніми ресурсами.

Чому іноземним працівникам складно потрапити в Україну

Попри потребу в кадрах, процедура залучення іноземних працівників залишається складною та дорогою. За оцінками експертів, роботодавці можуть витрачати десятки тисяч гривень ще до того, як працівник почне роботу.

Це створює додаткові бар’єри для бізнесу і робить український ринок менш конкурентним у порівнянні з сусідніми країнами.

Для порівняння, у Польщі система працевлаштування іноземців є значно простішою: працівник може швидше почати роботу, а оформлення документів відбувається паралельно.

У результаті виникає парадокс: попри нижчу зарплатну привабливість, деякі країни залучають працівників ефективніше, ніж Україна, завдяки простішим правилам гри.

