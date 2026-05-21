Лондонське відділення Deutsche Bank оштрафували на $221 тисячу за порушення санкцій проти рф

Банк обробляв два платежі на загальну суму 635 619 фунтів стерлінгів російської організації, яка є афілійованою з організацією, що підпадає під санкції.
Лондонське відділення транснаціонального банку Deutsche Bank було оштрафовано на 165 000 фунтів стерлінгів за порушення режиму санкцій Великої Британії проти росії у 2022 році.
Про це заявило Управління з впровадження фінансових санкцій Великої Британії (OFSI), повідомляє Reuters.

Деталі порушення

За даними OFSI, у червні та липні 2022 року банк обробляв два платежі на загальну суму 635 619 фунтів стерлінгів (близько 852 тис. доларів. — Ред.) російської організації, яка є афілійованою з організацією, що підпадає під санкції.
«Deutsche Bank надзвичайно серйозно ставиться до дотримання санкцій. Ми посилили та продовжуємо посилювати всі аспекти нашої системи дотримання санкцій та пов’язаних з ними процесів», — сказав речник банку.
Зазначається, що лондонське відділення банку самостійно повідомило OFSI про платежі у вересні 2022 року, що дало право на 45% знижку від початкового штрафу в 300 тис. фунтів стерлінгів (понад 400 тис доларів. — Ред.).
Також зауважується, що у лютому 2026 року OFSI запровадило новий режим виконання санкцій, щоб дозволити врегулювання подібних справ.
Укрінформ
