Лондонське відділення Deutsche Bank оштрафували на $221 тисячу за порушення санкцій проти рф Сьогодні 04:23 — Світ

Банк обробляв два платежі на загальну суму 635 619 фунтів стерлінгів російської організації, яка є афілійованою з організацією, що підпадає під санкції.

Лондонське відділення транснаціонального банку Deutsche Bank було оштрафовано на 165 000 фунтів стерлінгів за порушення режиму санкцій Великої Британії проти росії у 2022 році.

Про це заявило Управління з впровадження фінансових санкцій Великої Британії (OFSI), повідомляє Reuters.

Деталі порушення

За даними OFSI, у червні та липні 2022 року банк обробляв два платежі на загальну суму 635 619 фунтів стерлінгів (близько 852 тис. доларів. — Ред.) російської організації, яка є афілійованою з організацією, що підпадає під санкції.

«Deutsche Bank надзвичайно серйозно ставиться до дотримання санкцій. Ми посилили та продовжуємо посилювати всі аспекти нашої системи дотримання санкцій та пов’язаних з ними процесів», — сказав речник банку.

Зазначається, що лондонське відділення банку самостійно повідомило OFSI про платежі у вересні 2022 року, що дало право на 45% знижку від початкового штрафу в 300 тис. фунтів стерлінгів (понад 400 тис доларів. — Ред.).

Також зауважується, що у лютому 2026 року OFSI запровадило новий режим виконання санкцій, щоб дозволити врегулювання подібних справ.

Укрінформ За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.