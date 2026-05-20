«Штучна річка» для пустелі: Єгипет інвестував понад $15 млрд у нові поля

Проєкт «Нова Дельта» як спроба «перемогти» пустелю
Єгипет офіційно запустив один із наймасштабніших аграрних проєктів у своїй історії — Нова Дельта.
Країна планує перетворити великі площі пустелі на родючі землі, збільшити виробництво продовольства та створити понад 2 млн робочих місць.

Що відомо про проєкт

Старт проєкту оголосив президент Єгипту Абдель Фаттах Ас-Сісі під час збору врожаю пшениці 2026 року на нових полях на захід від дельти Нілу.
У перспективі площа Нової Дельти сягне 2,2 млн федданів, або близько 9 тис. кв. км. Це дозволить збільшити площу оброблюваних земель у країні приблизно на 15%.
На нових територіях планують вирощувати:
  • пшеницю;
  • кукурудзу;
  • овочі;
  • оливки;
  • інжир.
Окрім забезпечення внутрішнього ринку, частину продукції планують експортувати.

У проєкт уже вклали понад $15 млрд

За даними влади, обсяг інвестицій у Нову Дельту вже досяг 800 млрд єгипетських фунтів, що еквівалентно понад $15 млрд.
Кошти спрямували на:
  • підготовку ґрунтів;
  • будівництво зерносховищ;
  • створення промислових зон;
  • розвиток дорожньої та логістичної інфраструктури.
Очікується, що реалізація проєкту створить понад 2 млн нових робочих місць.
«Штучна річка» забезпечує пустелю водою

Ключовим елементом проєкту стала масштабна система водопостачання, яку в Єгипті називають «штучною річкою».
Вода з дренажних каналів західної частини дельти Нілу надходить до очисного комплексу Ель Хамам, де щодоби очищується до 7,5 млн кубометрів води.
Після цього вода транспортується 170-кілометровим каналом через 13 насосних станцій до нових сільськогосподарських районів.
Значення та дискусії

Єгипетська влада розглядає Нову Дельту як відповідь на виклики продовольчій безпеці, які загострилися після пандемії COVID-19 та глобальних конфліктів.
Водночас експерти звертають увагу на високу енергоємність системи, значні державні витрати та концентрацію управління проєктом у структурах, пов’язаних із військовими.
