Єгипет обмежить споживання електроенергії через різке зростання цін на паливо

Єгипет почне обмежувати споживання електроенергії на державному рівні, зокрема зобов’яже магазини та кафе закриватися раніше, оскільки країна, що імпортує енергоносії, стикається зі стрімким зростанням світових цін на паливо, спричиненим війною з Іраном.

Про це повідомляє Bloomberg

За інформацією агентства, влада скорочує роботу бізнесу та освітлення, щоб уникнути глибшої кризи. З 28 березня торгові центри, кафе та магазини працюватимуть за скороченим графіком: у будні вони закриватимуться о 21:00, у вихідні — о 22:00.

Крім того, влада планує вимикати світлову рекламу та скорочувати вуличне освітлення до мінімально безпечного рівня. Державні установи працюватимуть до 18:00, а також розглядається можливість запровадження обов’язкової роботи з дому один-два дні на тиждень.

Ці заходи демонструють виклики, які створює для Єгипту новий конфлікт на Близькому Сході.

Країна значною мірою залежить від імпорту природного газу для виробництва електроенергії та намагалася перезапустити економіку після отримання глобального пакета допомоги на $57 млрд і девальвації валюти у 2024 році.

Діло За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.