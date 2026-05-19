Euroclear не визнає рішення суду рф про стягнення 200 млрд євро

У депозитарії Euroclear зберігається основна частина заморожених російських суверенних активів
Бельгійський депозитарій Euroclear заявив, що не визнає юрисдикцію Арбітражного суду москви, який постановив стягнути з компанії близько 200 млрд євро на користь Центрального банку росії.
Про це йдеться у заяві Euroclear, оприлюдненій 18 травня, передає Deutsche Welle.

У Euroclear назвали позов необґрунтованим

У депозитарії наголосили, що активи Центробанку рф, розміщені в Euroclear, залишаються заблокованими відповідно до міжнародних санкцій.
Компанія також заявила про незгоду з позовом російського регулятора, який розглядав Арбітражний суд москви.
«Це черговий із серії судових позовів, поданих проти Euroclear у росії. Такі позови не визнаються законодавством ЄС, а Euroclear не визнає юрисдикцію цього суду. Компанія має намір оскаржити рішення», — зазначили в депозитарії.

Суд рф постановив стягнути 18,2 трлн рублів

Раніше Finance.ua розповідав, що Московський суд підтримав позов Центрального банку росії щодо стягнення збитків з Euroclear, пов’язаних із замороженням активів на суму 18,17 трлн рублів, або $249,43 млрд. Це стало відповіддю на план Європейського Союзу використати заморожені в Європі російські суверенні активи більшість із яких зберігається в Euroclear як забезпечення для кредиту Україні.
Позов Банку росії надійшов до суду у грудні 2025 року. російський регулятор обґрунтовував вимоги «незаконними діями» Euroclear.

Заморожені активи рф

У депозитарії Euroclear зберігається основна частина заморожених російських суверенних активів — близько 190 млрд євро із загального обсягу 260 млрд євро. Активи були заблоковані після початку повномасштабної війни росії проти України.
У грудні 2025 року Європейський Союз схвалив безстрокове замороження цих коштів до завершення війни. До цього термін дії обмежень регулярно продовжували.
Прибуток, який Euroclear отримує від управління замороженими російськими активами, з 2024 року спрямовується на фінансування допомоги Україні.
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
