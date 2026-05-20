Таїланд скасовує 60-денний безвіз для понад 90 країн Сьогодні 09:44 — Світ

Більшість іноземних туристів перебувають у Таїланді близько 9 днів

Уряд Таїланду вирішив скасувати 60-денний безвізовий режим для громадян понад 90 країн і територій.

Про це 19 травня 2026 року повідомив міністр туризму та спорту Таїланду Сурасак Пханчароенворакул, передає The Nation.

Таїланд повертається до попередніх правил в’їзду

За словами міністра, Кабінет міністрів ухвалив рішення повернути попередні умови безвізового в’їзду. Для більшості країн це означатиме скорочення дозволеного терміну перебування до 30 днів. У деяких випадках може діяти 15-денний безвізовий режим.

Наступним етапом стане офіційне повідомлення державних органів про рішення уряду.

Перегляд нових умов здійснюватиме Комітет з візової політики Таїланду. Для кожної країни окремо визначатимуть відповідний тип візового режиму з урахуванням безпекових та економічних факторів.

«Ми не будемо орієнтуватися лише на кількість туристів. Акцент має бути на якісному туризмі, а не лише на спрощенні в’їзду та збільшенні потоку відвідувачів», — заявив Сурасак Пханчароенворакул.

Причини скасування 60-денного безвізу

За даними уряду, 60-денний безвізовий режим, який раніше запровадили для підтримки економіки та туризму, викликав занепокоєння у силових структур.

Серед основних причин перегляду програми:

використання безвізового режиму для нелегальної діяльності;

робота іноземців без дозволів;

створення фіктивного бізнесу;

використання Таїланду як бази для транснаціональної злочинності, зокрема діяльності шахрайських call-центрів.

У Міністерстві туризму та спорту Таїланду зазначили, що більшість іноземних туристів перебувають у країні в середньому близько 9 днів. Тому скорочення безвізового терміну до 30 днів не повинно суттєво вплинути на туристичний потік.

Туристичний збір

Уряд країни готується до запровадження туристичного збору для іноземців, відомого як «landing fee». Попередньо йдеться про плату у розмірі 300 тайських батів з особи, насамперед для авіапасажирів.

Отримані кошти планують спрямовувати до Фонду розвитку туризму та на вдосконалення системи контролю й перевірки туристів.

Що зміниться після скасування 60-денного безвізу

Після набуття рішення чинності:

громадяни 93 країн і територій більше не зможуть автоматично перебувати у Таїланді 60 днів без візи;

для більшості країн повернуть попередній 30-денний безвізовий режим;

для окремих держав можуть встановити 15-денний термін безвізового перебування;

правила в’їзду переглядатимуть індивідуально для кожної країни.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.