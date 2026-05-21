В «Укрзалізниці» попередили про дефіцит квитків влітку
Українська залізниця входить у літній період із серйозним дефіцитом вагонів, що вплине на доступність квитків. На тлі зростання пасажирського попиту кількість справних вагонів скорочується через наслідки війни, пошкодження інфраструктури та зношеність парку.
Ситуація вже зараз призводить до високого навантаження на популярні маршрути та дефіциту місць у пікові дати.
Причини
За час повномасштабного вторгнення ворог знищив 46 пасажирських вагонів УЗ.
Ще близько 200 вагонів та один поїзд «Інтерсіті+» перебувають у черзі на ремонт через обстріли, атаки дронів або аварійні пошкодження. Окремо приблизно 1050 вагонів очікують технічного обстеження та можуть бути виведені з експлуатації через вік і непридатний стан.
У компанії зазначають, що це напряму впливає на можливості перевезень у піковий сезон.