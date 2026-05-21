В «Укрзалізниці» попередили про дефіцит квитків влітку Сьогодні 05:21

Вагон Укрзалізниці

Українська залізниця входить у літній період із серйозним дефіцитом вагонів, що вплине на доступність квитків. На тлі зростання пасажирського попиту кількість справних вагонів скорочується через наслідки війни, пошкодження інфраструктури та зношеність парку.

Про це повідомили в УЗ.

Ситуація вже зараз призводить до високого навантаження на популярні маршрути та дефіциту місць у пікові дати.

Причини

За час повномасштабного вторгнення ворог знищив 46 пасажирських вагонів УЗ.

Ще близько 200 вагонів та один поїзд «Інтерсіті+» перебувають у черзі на ремонт через обстріли, атаки дронів або аварійні пошкодження. Окремо приблизно 1050 вагонів очікують технічного обстеження та можуть бути виведені з експлуатації через вік і непридатний стан.

У компанії зазначають, що це напряму впливає на можливості перевезень у піковий сезон.

«Це означає, що цей літній сезон для нас буде ще важчим, ніж попередній, адже попит зростає, а кількість вагонів — навпаки», — йдеться у повідомленні УЗ.

Попит на квитки зростає: до 6 людей на одне місце

Наразі середній показник попиту перевищує пропозицію у 4 рази: на одне місце припадає чотири потенційні пасажири. Влітку цей дисбаланс може зрости до 6 людей на одне місце.

На окремих напрямках ситуація ще складніша. Наприклад, на рейсах зі Львова до Києва щодня квитки шукають майже 10 тисяч людей.

Як купити квиток у сезон

У компанії радять бронювати квитки заздалегідь — щонайменше за 20 діб до поїздки. Якщо не вдалося придбати квиток одразу, рекомендують користуватися функцією автовикупу.

Також пасажирам пропонують розглядати маршрути з пересадками, зокрема через приміські поїзди з кондиціонуванням.

Читайте також «Укрзалізниця» впроваджує нові правила повернення квитків

Для міжнародних подорожей радять звертати увагу на альтернативні маршрути через аеропорти Молдови, Румунії та Угорщини, де квитки у високий сезон знайти простіше.

У компанії підкреслюють, що попри складнощі продовжують відновлення та ремонт рухомого складу, щоб частково компенсувати дефіцит у пікові періоди.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.