«Укрзалізниця» впроваджує нові правила повернення квитків Сьогодні 11:12

Укрзалізниця впровадила нові правила повернення квитків

З 2 травня в «Укрзалізниці» починають діяти нові правила повернення квитків. Зокрема, зміниться відсоток вартості квитка, який підлягає відшкодуванню в разі відмови від поїздки. Чим ближче дата поїздки, тим менше сума повернення.

Про це повідомила пресслужба «Укрзалізниці».

Зазначається, що нововведення стосується виключно проїзних документів на сполучення по Україні.

Для військовослужбовців, що купують квитки через «Армія+», відшкодовуватиметься 100% вартості при поверненні квитка до графікової відправки поїзда.

Для всіх інших пасажирів відсоток суми повернення для рейсів із горизонтом продажів 20 діб стане наступним:

15−20 днів до рейсу — повертається 100% суми;

10−14 днів — 95−90% суми;

9−5 днів — 75%;

4−1 день — 50%;

менше ніж за добу, але не пізніше ніж через 1 годину після відправлення — тільки вартість плацкарти (невелика частина вартості залізничного квитка, яка засвідчує право пасажира на зайняття окремого пронумерованого місця у вагоні, тобто без вартості власне перевезення).

Таблиця: Укрзалізниця

Якщо продаж відкривається менше ніж за 14 днів до відправлення (як з деякими рейсами до прифронтових міст), система працює за адаптованою логікою.

Наприклад, якщо продаж відкрито з горизонтом на 10 днів:

повернення квитка за 10 днів до відправлення передбачає повернення 95% вартості;

за 5−9 днів до відправлення — 75% вартості;

за 1−4 дні — 50% вартості;

за 24 години, але не пізніше ніж через 1 годину після відправлення поїзда повертається тільки вартість квитка, а вартість плацкарти не повертається.

Таблиця: Укрзалізниця

В «Укрзалізниці» зазначають, основна мета такого підходу — стимулювати більш оперативне повернення квитків одразу після зміни планів, що, у свою чергу, підвищить прогнозованість пасажиропотоку для залізниці та дозволить ефективніше керувати рухомим складом.

Також нові правила повернення стануть ще одним інструментом боротьби з перекупами, для яких здача квитків в останній момент стане невигідною практикою.

Це також дозволить підвищити доходи залізниці на фоні зростаючих витрат на відновлення рухомого складу та інфраструктури в результаті регулярних обстрілів.

«Укрзалізниця» запровадила динамічні ціни на квитки

Раніше Finance.ua писав , що з 25 квітня «Укрзалізниця» запровадила динамічне ціноутворення на квитки у преміумсегменті.

Вартість квитків у преміумсегменті буде калібруватись в залежності від чотирьох факторів:

Сезонність. У періоди, коли поїзди заповнені лише на 70−80%, квитки будуть дешевшими. А в пікові місяці, наприклад серпень, коли попит максимальний, ціна буде вищою.

День тижня. Найнижчі ціни будуть у вівторок та середу, а найвищі — коли день поїздки припадає на п'ятницю та неділю, коли попит найбільший.

Завчасність. Новий підхід заохочуватиме планувати подорожі заздалегідь і купувати квитки вигідніше.

Наповнюваність. Якщо поїзд заповнений на 90−100%, ціна може бути вищою. Але якщо перед відправленням залишаються вільні місця — ціна знижуватиметься.

