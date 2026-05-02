Рух FIRE: як спланувати ранній вихід на пенсію Сьогодні 12:08 — Особисті фінанси

Що таке рух FIRE і як він працює

Рух FIRE (Financial Independence, Retire Early) — це фінансова стратегія, яка дозволяє досягти фінансової незалежності та вийти на пенсію значно раніше за загальноприйнятий вік завдяки заощадженням, контролю витрат і інвестуванню.

Фахівці платформи з фінансової грамотності «Гаразд» розповідають про основні принципи цієї моделі.

У чому суть підходу

Головна ідея FIRE — максимально інвестувати та заощаджувати у період активної роботи, щоб у майбутньому жити на пасивний дохід від інвестицій.

Фахівці наголошують, це не про те, щоб «ніколи не працювати», а про те, щоб більше не залежати від заробітної плати.

FIRE тримається на трьох ключових принципах:

Висока норма заощаджень. Прихильники руху часто відкладають від 30% до 70% свого доходу.

Свідоме споживання. Раціональний підхід до витрат, відмова від дорогих та імпульсивних покупок.

Інвестування. Використання частини доходів для інвестицій, щоб збільшити капітал для пасивного доходу.

Скільки потрібно накопичити

Спершу необхідно визначити FIRE-ціль. У цьому допоможе правило 25х: підрахуйте річні витрати та помножте їх на 25 — отримана сума і буде орієнтиром.

Наприклад: витрачаєте 600 000 грн на рік — ціль 15 000 000 грн.

Також існує правило 4% — це частка від заощаджень, яку буде безпечно витрачати щороку в майбутньому без шкоди для вашого основного капіталу.

Експерти зазначають, ці правила базуються на даних ринку США, тому в українських реаліях вони є лише орієнтиром. Важливо адаптувати їх до ринкових умов та власних фінансових цілей.

Як рухатися до FIRE на практиці

Складіть фінансовий план. Проаналізуйте свої щомісячні витрати, визначте FIRE-ціль і розрахуйте, яку суму потрібно регулярно відкладати.

Контролюйте витрати. Намагайтеся уникати імпульсивних покупок та слідкуйте, на що ви витрачаєте кошти.

Інвестуйте та диверсифікуйте. Диверсифікація портфеля допомагає зменшити ризики, захиститися від інфляції та забезпечити зростання капіталу.

Які є моделі FIRE

Існує декілька основних моделей цієї стратегії, які відрізняються підходом до накопичення необхідного капіталу та розміром витрат на пенсії:

Lean FIRE. Максимальна економія та майже аскетичний спосіб життя, щоб якнайшвидше досягти фінансової незалежності й залишити роботу.

Fat FIRE. Накопичення значного капіталу, який дозволяє після виходу на пенсію жити так само комфортно, як і під час активної роботи.

Slow FIRE. Поступове накопичення у власному темпі, без радикальних обмежень.

Barista FIRE. Капітал покриває базові потреби, але людина продовжує частково працювати для додаткового доходу.

З якими викликами можна зіткнутися

Експерти зазначають, одним з головних викликів є інфляція, через яку реальна вартість заощаджень може поступово зменшуватися.

Також важливим ризиком є ринкові коливання, адже дохідність інвестицій не є стабільною і може змінюватися.

Окремо відзначають і психологічний фактор: тривале обмеження витрат і жорстка економія можуть спричиняти стрес та втрату мотивації.

