Рух FIRE: як спланувати ранній вихід на пенсію

Рух FIRE (Financial Independence, Retire Early) — це фінансова стратегія, яка дозволяє досягти фінансової незалежності та вийти на пенсію значно раніше за загальноприйнятий вік завдяки заощадженням, контролю витрат і інвестуванню.
Фахівці платформи з фінансової грамотності «Гаразд» розповідають про основні принципи цієї моделі.
У чому суть підходу
Головна ідея FIRE — максимально інвестувати та заощаджувати у період активної роботи, щоб у майбутньому жити на пасивний дохід від інвестицій.
Фахівці наголошують, це не про те, щоб «ніколи не працювати», а про те, щоб більше не залежати від заробітної плати.
FIRE тримається на трьох ключових принципах:
Висока норма заощаджень. Прихильники руху часто відкладають від 30% до 70% свого доходу.
Свідоме споживання. Раціональний підхід до витрат, відмова від дорогих та імпульсивних покупок.
Інвестування. Використання частини доходів для інвестицій, щоб збільшити капітал для пасивного доходу.
Скільки потрібно накопичити
Спершу необхідно визначити FIRE-ціль. У цьому допоможе правило 25х: підрахуйте річні витрати та помножте їх на 25 — отримана сума і буде орієнтиром.
Наприклад: витрачаєте 600 000 грн на рік — ціль 15 000 000 грн.