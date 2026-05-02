Як оподатковується спадщина не від близьких родичів Сьогодні 13:03 — Особисті фінанси

Спадщина не від близьких родичів: які податки доведеться сплатити

Спадщина, отримана від родичів не першого та другого ступеня спорідненості, оподатковується на загальних підставах. Йдеться, зокрема, про майно, отримане від дядька, тітки, прабабусі, прадіда, двоюрідних братів і сестер, а також вітчима чи мачухи.

Про це розповіли у Державній податковій службі.

Які податки потрібно сплатити

Податок на спадщину сплачується спадкоємцем після набуття права власності на нерухомість.

Для резидентів України встановлено дві основні ставки:

податок на доходи фізичних осіб — 5%;

військовий збір — 5%.

У сумі це становить 10% від оціночної вартості спадкового майна.

Як сплатити податок

Існує два варіанти сплати податку: до нотаріального оформлення об’єктів спадщини та після.

Під час першого варіанту декларація про майновий стан і доходи подавати не потрібно. Нотаріус самостійно передає дані про отриманий дохід і сплачений податок до Податкової служби.

Читайте також Отримання спадщини: скільки податків доведеться заплатити

Якщо податок не було сплачено під час нотаріального оформлення, необхідно подати річну декларацію до 1 травня року, що настає за звітним.

Також платник самостійно визначає суму податкових зобов’язань та повинен сплатити їх до 1 серпня.

Декларацію можна подати онлайн через електронний кабінет платника або особисто.

Наприклад, якщо оціночна вартість квартири становить 1,8 млн грн, сума податку складатиме:

ПДФО — 90 000 грн,

військовий збір — 90 000 грн.

Загальна сума до сплати — 180 000 грн.

У разі неподання декларації або несвоєчасної сплати податку передбачені штрафні санкції та нарахування пені.

До цього Finance.ua зазначав , що в Україні оновили підхід до укладення правочинів в інтересах малолітніх і неповнолітніх дітей.

Спрощення стосується набуття дітьми права власності на нерухоме майно, об’єкти незавершеного будівництва, майбутні об’єкти нерухомості, інше цінне майно, в тому числі транспортні засоби.

