Як оподатковується спадщина не від близьких родичів Сьогодні 13:03 — Особисті фінанси Спадщина не від близьких родичів: які податки доведеться сплатити, Фото: magnific Спадщина, отримана від родичів не першого та другого ступеня спорідненості, оподатковується на загальних підставах. Йдеться, зокрема, про майно, отримане від дядька, тітки, прабабусі, прадіда, двоюрідних братів і сестер, а також вітчима чи мачухи. Про це розповіли у Державній податковій службі. Які податки потрібно сплатити Податок на спадщину сплачується спадкоємцем після набуття права власності на нерухомість. Для резидентів України встановлено дві основні ставки: податок на доходи фізичних осіб — 5%; військовий збір — 5%. У сумі це становить 10% від оціночної вартості спадкового майна. Як сплатити податок Існує два варіанти сплати податку: до нотаріального оформлення об'єктів спадщини та після. Під час першого варіанту декларація про майновий стан і доходи подавати не потрібно. Нотаріус самостійно передає дані про отриманий дохід і сплачений податок до Податкової служби. Якщо податок не було сплачено під час нотаріального оформлення, необхідно подати річну декларацію до 1 травня року, що настає за звітним. Також платник самостійно визначає суму податкових зобов'язань та повинен сплатити їх до 1 серпня. Декларацію можна подати онлайн через електронний кабінет платника або особисто. Наприклад, якщо оціночна вартість квартири становить 1,8 млн грн, сума податку складатиме: ПДФО — 90 000 грн, військовий збір — 90 000 грн. Загальна сума до сплати — 180 000 грн. У разі неподання декларації або несвоєчасної сплати податку передбачені штрафні санкції та нарахування пені. До цього Finance.ua зазначав, що в Україні оновили підхід до укладення правочинів в інтересах малолітніх і неповнолітніх дітей. Зміни спрямовані на спрощення оформлення майна на дітей. Спрощення стосується набуття дітьми права власності на нерухоме майно, об'єкти незавершеного будівництва, майбутні об'єкти нерухомості, інше цінне майно, в тому числі транспортні засоби.