Як оподатковується спадщина не від близьких родичів

Особисті фінанси
Спадщина не від близьких родичів: які податки доведеться сплатити
Спадщина, отримана від родичів не першого та другого ступеня спорідненості, оподатковується на загальних підставах. Йдеться, зокрема, про майно, отримане від дядька, тітки, прабабусі, прадіда, двоюрідних братів і сестер, а також вітчима чи мачухи.
Про це розповіли у Державній податковій службі.

Які податки потрібно сплатити

Податок на спадщину сплачується спадкоємцем після набуття права власності на нерухомість.
Для резидентів України встановлено дві основні ставки:
  • податок на доходи фізичних осіб — 5%;
  • військовий збір — 5%.
У сумі це становить 10% від оціночної вартості спадкового майна.

Як сплатити податок

Існує два варіанти сплати податку: до нотаріального оформлення об’єктів спадщини та після.
Під час першого варіанту декларація про майновий стан і доходи подавати не потрібно. Нотаріус самостійно передає дані про отриманий дохід і сплачений податок до Податкової служби.
Читайте також
Якщо податок не було сплачено під час нотаріального оформлення, необхідно подати річну декларацію до 1 травня року, що настає за звітним.
Також платник самостійно визначає суму податкових зобов’язань та повинен сплатити їх до 1 серпня.
Декларацію можна подати онлайн через електронний кабінет платника або особисто.
Наприклад, якщо оціночна вартість квартири становить 1,8 млн грн, сума податку складатиме:
  • ПДФО — 90 000 грн,
  • військовий збір — 90 000 грн.
Загальна сума до сплати — 180 000 грн.
У разі неподання декларації або несвоєчасної сплати податку передбачені штрафні санкції та нарахування пені.
До цього Finance.ua зазначав, що в Україні оновили підхід до укладення правочинів в інтересах малолітніх і неповнолітніх дітей. Зміни спрямовані на спрощення оформлення майна на дітей.
Спрощення стосується набуття дітьми права власності на нерухоме майно, об’єкти незавершеного будівництва, майбутні об’єкти нерухомості, інше цінне майно, в тому числі транспортні засоби.
Також за темою
Також за темою
