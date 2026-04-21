Отримання спадщини: скільки податків доведеться заплатити Сьогодні 20:06

Декларування спадщини

Оформлення спадщини в Україні передбачає не лише юридичні процедури, а й різні податкові зобов’язання — їхній розмір залежить від ступеня спорідненості та податкового статусу сторін.

Про це зазначили у Державній податковій службі України.

Так, у деяких випадках спадкоємці можуть бути повністю звільнені від сплати податків, тоді як в інших — сукупне навантаження може перевищувати п’яту частину вартості майна.

Саме тому перед отриманням спадщини варто розуміти, які ставки застосовуються і від чого вони залежать.

Які податки сплачують при отриманні спадщини

— для найближчих родичів. До цієї категорії входять батьки, діти, чоловік або дружина, а також рідні брати й сестри, дідусі, бабусі та онуки. У таких випадках не потрібно сплачувати ні податок на доходи, ні військовий збір; 10% (5% податку + 5% військового збору) — для спадкоємців, які не належать до першого або другого ступеня спорідненості, але мають податкове резидентство України;

— для спадкоємців, які не належать до першого або другого ступеня спорідненості, але мають податкове резидентство України; 23% (18% податку + 5% військового збору) — якщо спадкоємець або спадкодавець не є резидентами України.

У більшості випадків податки сплачуються під час нотаріального оформлення, тож у таких випадках декларацію подавати не потрібно.

Якщо ж під час оформлення спадщини податок не було сплачено, потрібно до 1 травня подати декларацію та сплатити податкові зобов’язання до 1 серпня 2026 року.

Терміни подання декларацій

Нагадаємо: в Україні завершується щорічна кампанія декларування доходів громадян, одержаних у 2025 році. Платники податку на доходи фізичних осіб, у тому числі самозайняті особи, мають подати податкову декларацію про майновий стан і доходи за звітний рік до 1 травня.

Податківці зазначають , що після подання декларації фізичні особи зобов’язані самостійно сплатити визначені податкові зобов’язання до 1 серпня.

