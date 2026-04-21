0 800 307 555
укр
Отримання спадщини: скільки податків доведеться заплатити

Декларування спадщини
Оформлення спадщини в Україні передбачає не лише юридичні процедури, а й різні податкові зобов’язання — їхній розмір залежить від ступеня спорідненості та податкового статусу сторін.
Про це зазначили у Державній податковій службі України.
Так, у деяких випадках спадкоємці можуть бути повністю звільнені від сплати податків, тоді як в інших — сукупне навантаження може перевищувати п’яту частину вартості майна.
Саме тому перед отриманням спадщини варто розуміти, які ставки застосовуються і від чого вони залежать.

Які податки сплачують при отриманні спадщини

  • 0% — для найближчих родичів. До цієї категорії входять батьки, діти, чоловік або дружина, а також рідні брати й сестри, дідусі, бабусі та онуки. У таких випадках не потрібно сплачувати ні податок на доходи, ні військовий збір;
  • 10% (5% податку + 5% військового збору) — для спадкоємців, які не належать до першого або другого ступеня спорідненості, але мають податкове резидентство України;
  • 23% (18% податку + 5% військового збору) — якщо спадкоємець або спадкодавець не є резидентами України.
У більшості випадків податки сплачуються під час нотаріального оформлення, тож у таких випадках декларацію подавати не потрібно.
Якщо ж під час оформлення спадщини податок не було сплачено, потрібно до 1 травня подати декларацію та сплатити податкові зобов’язання до 1 серпня 2026 року.

Терміни подання декларацій

Нагадаємо: в Україні завершується щорічна кампанія декларування доходів громадян, одержаних у 2025 році. Платники податку на доходи фізичних осіб, у тому числі самозайняті особи, мають подати податкову декларацію про майновий стан і доходи за звітний рік до 1 травня.
Податківці зазначають, що після подання декларації фізичні особи зобов’язані самостійно сплатити визначені податкові зобов’язання до 1 серпня.
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
ПодаткиСтавки податківВійськовий збірНерухомість
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems