Чи можна відмовитися від спадщини Сьогодні 20:01

Чи можна відмовитися від спадщини

В Україні спадкоємець має право як прийняти спадщину, так і офіційно відмовитися від неї. Однак така процедура чітко регламентована законодавством і передбачає низку умов, строків та обмежень, які важливо враховувати, щоб відмова була дійсною.

Про це розповіли у Міністерстві юстиції України.

Строки та загальні правила відмови

Спадкоємець, незалежно від того, чи він визначений у заповіті, чи належить до спадкування за законом, може відмовитися від спадщини протягом шести місяців. Цей строк обчислюється з моменту відкриття спадщини або з дати державної реєстрації смерті у передбачених законом випадках.

Відмова від спадщини є остаточною та безумовною — вона не може містити застережень або додаткових умов.

Читайте також Що потрібно знати спадкоємцю, щоб не втратити свій спадок

Водночас закон дозволяє відкликати вже подану відмову, але лише в межах строку, встановленого для прийняття спадщини.

Відмова на користь іншої особи

Законодавство передбачає можливість відмови від спадщини на користь іншого спадкоємця, однак коло таких осіб є обмеженим.

Зокрема:

спадкоємець за заповітом може відмовитися на користь іншого спадкоємця за тим самим заповітом;

якщо є підпризначений спадкоємець, відмова можлива лише на його користь;

спадкоємець за законом може передати свою частку будь-якому іншому спадкоємцю за законом, незалежно від черги.

Водночас не допускається відмова на користь осіб, які позбавлені права спадкування, а також відказоодержувачів, оскільки вони не є спадкоємцями у розумінні закону.

Як подати заяву про відмову

Відмова оформлюється шляхом подання письмової заяви нотаріусу особисто спадкоємцем. Представники за довіреністю не можуть подати таку заяву від імені особи.

Подати заяву можна:

особисто у нотаріуса — у цьому випадку засвідчення підпису не потрібне;

поштою або через електронні засоби зв’язку з використанням кваліфікованого електронного підпису.

Після отримання заяви нотаріус відкриває спадкову справу та може вимагати підтвердження підпису або особистої присутності спадкоємця.

Особливі випадки

Закон окремо регулює ситуації, коли спадкоємцями є особи з обмеженою або неповною дієздатністю:

особа з обмеженою дієздатністю може відмовитися лише за згодою піклувальника та органу опіки;

неповнолітні віком від 14 до 18 років — за згодою батьків або піклувальників і органу опіки;

відмова від спадщини, що належить малолітнім або недієздатним, можлива лише з дозволу органу опіки.

Додаткові нюанси та судова практика

Спадкоємець також може відмовитися від частки у спадщині, якщо інший спадкоємець відмовився від своєї частки на його користь.

У деяких випадках відмову від спадщини можна оскаржити в суді. Вона може бути визнана недійсною, якщо була здійснена під впливом обману, насильства, погроз, помилки або інших істотних обставин, передбачених цивільним законодавством.

