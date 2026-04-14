Чи можна відмовитися від спадщини

В Україні спадкоємець має право як прийняти спадщину, так і офіційно відмовитися від неї. Однак така процедура чітко регламентована законодавством і передбачає низку умов, строків та обмежень, які важливо враховувати, щоб відмова була дійсною.
Спадкоємець, незалежно від того, чи він визначений у заповіті, чи належить до спадкування за законом, може відмовитися від спадщини протягом шести місяців. Цей строк обчислюється з моменту відкриття спадщини або з дати державної реєстрації смерті у передбачених законом випадках.
Відмова від спадщини є остаточною та безумовною — вона не може містити застережень або додаткових умов.
Спадкоємець також може відмовитися від частки у спадщині, якщо інший спадкоємець відмовився від своєї частки на його користь.
У деяких випадках відмову від спадщини можна оскаржити в суді. Вона може бути визнана недійсною, якщо була здійснена під впливом обману, насильства, погроз, помилки або інших істотних обставин, передбачених цивільним законодавством.