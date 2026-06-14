Електромобілі втрачають популярність: що обирали українці у травні Сьогодні 19:06 — Технології&Авто

Найпопулярніші електромобілі травня, Фото: magnific

Попит на електромобілі в Україні знижується. У травні 2026 року українці придбали 2652 авто на акумуляторних джерелах живлення (BEV). Порівняно з травнем минулого року попит на такі авто впав на 57%, а відносно квітня поточного року — на 12%.

Про це повідомили в «Укравтопромі».

Більшість зареєстрованих електромобілів становили легкові авто — 2495 одиниць. Із них 466 були новими, тоді як 2029 — вживаними.

Серед 157 од. комерційних електромобілів новими були тільки 10 авто.

ТОП-5 нових електромобілів травня:

BYD Sea Lion 06 EV — 64 авто;

BYD Leopard 3 — 57 авто;

Zeekr 7X — 39 авто;

Toyota bZ4X — 30 авто;

Volkswagen ID. UNYX — 24 авто.

Лідером серед вперше реалізованих в Україні вживаних електромобілів став Nissan Leaf. У травні українці придбали 310 таких авто.

До пʼятірки лідерів також потрапили:

Tesla Model Y — 262 авто;

Tesla Model 3 — 199;

Chevrolet Bolt — 100;

Kia Niro EV — 89.

Раніше Finance.ua писав , що у травні українці зареєстрували 18 тис. вживаних легкових автомобілів, ввезених з-за кордону. Порівняно з аналогічним періодом минулого року, попит на імпортні автівки знизився на 18%.

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