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Електромобілі втрачають популярність: що обирали українці у травні

Технології&Авто
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Найпопулярніші електромобілі травня
Найпопулярніші електромобілі травня, Фото: magnific
Попит на електромобілі в Україні знижується. У травні 2026 року українці придбали 2652 авто на акумуляторних джерелах живлення (BEV). Порівняно з травнем минулого року попит на такі авто впав на 57%, а відносно квітня поточного року — на 12%.
Про це повідомили в «Укравтопромі».
Більшість зареєстрованих електромобілів становили легкові авто — 2495 одиниць. Із них 466 були новими, тоді як 2029 — вживаними.
Серед 157 од. комерційних електромобілів новими були тільки 10 авто.
ТОП-5 нових електромобілів травня:
  • BYD Sea Lion 06 EV — 64 авто;
  • BYD Leopard 3 — 57 авто;
  • Zeekr 7X — 39 авто;
  • Toyota bZ4X — 30 авто;
  • Volkswagen ID. UNYX — 24 авто.
Лідером серед вперше реалізованих в Україні вживаних електромобілів став Nissan Leaf. У травні українці придбали 310 таких авто.
До пʼятірки лідерів також потрапили:
  • Tesla Model Y — 262 авто;
  • Tesla Model 3 — 199;
  • Chevrolet Bolt — 100;
  • Kia Niro EV — 89.
Раніше Finance.ua писав, що у травні українці зареєстрували 18 тис. вживаних легкових автомобілів, ввезених з-за кордону. Порівняно з аналогічним періодом минулого року, попит на імпортні автівки знизився на 18%.
За матеріалами:
Finance.ua
АвтоАвторинок УкраїниУкравтопромЕлектромобілі
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