Що потрібно знати спадкоємцю, щоб не втратити свій спадок

Спадкоємець повинен знати про час, місце відкриття спадщини, а також строки для подання заяви про її прийняття. Від цього залежить, чи зможе він успадкувати майно. Пропуск встановленого терміну може позбавити такого права, а відновлювати його доведеться через суд або за згодою інших спадкоємців.

Про це розповіли у Міністерстві юстиції України.

Коли та де відкривається спадщина

Спадщина відкривається в день смерті особи або з моменту її офіційного оголошення померлою.

Місцем відкриття спадщини зазвичай вважається останнє місце проживання спадкодавця. Якщо воно невідоме, визначається за місцем знаходження нерухомого чи рухомого майна.

При наявності кількох об’єктів нерухомості, місце відкриття спадщини визначається за одним із об’єктів — на вибір спадкоємців.

Особливі випадки стосуються:

військовослужбовців, студентів — місцем відкриття спадщини визнається те місце, де вони проживали до призову чи вступу до навчального закладу;

осіб у будинках-інтернатах або соцзакладах — місцем відкриття спадщини вважається місцезнаходження відповідного закладу;

ув’язнених — місцем відкриття спадщини вважається останнє місце проживання до увʼязнення;

проживання за кордоном — місце відкриття спадщини визначається відповідно до Закону України «Про міжнародне приватне право».

Спадкова справа відкривається нотаріусом за місцем відкриття спадщини або в окремих випадках будь-яким нотаріусом, якщо територія знаходиться у зоні бойових дій чи окупації.

Хто має право на спадщину

Право на спадкування мають особи, зазначені у заповіті. Якщо заповіт відсутній або недійсний, спадкоємцями визнаються особи за законом. Спадкоємець може прийняти або відмовитися від усієї спадщини, часткове прийняття неможливе.

Фахівці зазначають, спадкоємець, який проживав зі спадкодавцем на момент відкриття спадщини, автоматично вважається таким, що прийняв спадщину, якщо протягом шести місяців не заявив про відмову. Теж саме стосується неповнолітніх і непрацездатних дітей спадкодавця.

В інших випадках спадкоємець подає нотаріусу заяву про прийняття спадщини. Особи від 14 років можуть робити це самостійно.

Подати заяву можна декількома способами:

особисто прибути до нотаріуса;

надіслати заяву засобами поштового зв’язку;

подати електронну заяву, підписану кваліфікованим електронним підписом або удосконаленим електронним підписом.

Особа, яка подала заяву про прийняття спадщини, може відкликати її протягом шести місяців.

Строки для прийняття спадщини

Загальний термін для подання заяви — шість місяців з моменту відкриття спадщини. У випадках, коли право виникає після відмови інших спадкоємців, строк становить три місяці.

Під час воєнного стану та протягом двох років після його завершення строк починає обчислюватися з дня державної реєстрації смерті, якщо вона була зареєстрована пізніше ніж через місяць.

Якщо заяву не подано вчасно, спадкоємець вважається таким, що не прийняв спадщину.

Відновити право можна:

за письмовою згодою інших спадкоємців;

через суд у разі поважної причини.

Після прийняття спадщини спадкоємець може отримати свідоцтво, де зазначено його частку та інших спадкоємців. Видача свідоцтва необмежена у часі, а права спадкоємця починаються з моменту відкриття спадщини.

Якщо майно передається зачатій, але ще не народженій дитині, то видача документа про прийняття спадщини й розподіл майна між усіма спадкоємцями починається після її народження.

