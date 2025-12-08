Свідоцтва про спадщину: які зміни з 1 січня
Центральне міжрегіональне управління ДПС по роботі з великими платниками податків нагадує, що з 1 січня 2026 року про посвідчені договори та видані свідоцтва про спадщину приватні нотаріуси звітуватимуть щоквартально (з деталізацією по місяцях звітного кварталу), а державні — щомісячно.
Такі зміни передбачені Законом України № 4536-ІХ від 16 липня 2025 року, яким оновлено низку норм Податкового кодексу України.
Інформацію нотаріуси подаватимуть за формою додатку 4 ДФ до податкового розрахунку відповідно до наказу Міністерства фінансів України від 13.01.2015 № 4.
Інформацію слід подавати за місцем розташування державної нотаріальної контори або робочого місця приватного нотаріуса.
У звітності нотаріуси відображають дані, передбачені пунктом 172.4 статті 172, пунктом 173.4 статті 173, пунктом 174.4 статті 174 Податкового кодексу, зокрема:
- про посвідчені договори купівлі-продажу (міни) рухомого та нерухомого майна між фізичними особами;
- про посвідчені договори дарування;
- про видані свідоцтва про право на спадщину.
Ці відомості є підставою для перевірки правильності нарахувань та контролю за сплатою податку на доходи фізичних осіб та інших обов’язкових платежів.
Нещодано писали, що в Україні не можна прийняти спадщину частково. Якщо у померлого були невиплачені борги, разом із будинком, квартирою чи земельною ділянкою, вони переходять до спадкоємця. Зокрема, це можуть бути непогашені кредити, комунальні платежі, борги з виплати аліментів тощо. Деталі від Міністерства юстиції України — за посиланням.
