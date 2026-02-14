У застосунку «Дія» не відображаються потрібні документи: що робити Сьогодні 18:22 — Особисті фінанси

Застосунок "Дія"

Якщо у застосунку «Дія» не відображаються потрібні документи, найчастішою причиною є відсутність у актовому записі податкового номера (РНОКПП). Проте цю проблему можна вирішити, звернувшись до будь-якого відділу державної реєстрації актів цивільного стану.

Про це повідомили у «Юридичному пораднику для ВПО».

Які документи найчастіше не відображаються в «Дії»

Через відсутність РНОКПП в актовому записі можуть бути недоступні:

свідоцтво про народження (ваше або дитини);

свідоцтво про шлюб;

запис про зміну імені;

свідоцтво про розірвання шлюбу (якщо в ДРАЦС відсутні дані про судове рішення).

Працівники ДРАЦС отримали повноваження вносити відсутній податковий номер до актів цивільного стану.

У випадку відсутності документів у застосунку «Дія» через відсутність РНОКПП, зверніться до будь-якого відділу ДРАЦС незалежно від місця проживання, реєстрації чи місця складання актового запису.

Із собою необхідно взяти паспорт та РНОКПП. У деяких випадках можуть знадобитися інші документи (наприклад, рішення суду про розірвання шлюбу або документи, що підтверджують родинні зв’язки).

Після внесення змін достатньо повторно авторизуватися в «Дії», і документ підтягнеться автоматично.

Яка практична користь від актуалізації актового запису

Експерти зазначають, актуалізація актових записів дозволяє не лише зберігати документи у смартфоні, а й користуватися низкою державних онлайн-послуг:

реєстрація шлюбу,

подання заяв до міжнародного Реєстру збитків,

отримання житлових ваучерів,

оформлення сертифікатів на навчання дітей ветеранів і ветеранок війни,

зміна місця проживання,

отримання витягів у кілька кліків,

актуалізація даних у Реєстрі територіальної громади,

інші електронні послуги.

У майбутньому планують запровадити цю послугу онлайн.

