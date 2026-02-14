0 800 307 555
У застосунку «Дія» не відображаються потрібні документи: що робити

Особисті фінанси
19
Застосунок "Дія"
Якщо у застосунку «Дія» не відображаються потрібні документи, найчастішою причиною є відсутність у актовому записі податкового номера (РНОКПП). Проте цю проблему можна вирішити, звернувшись до будь-якого відділу державної реєстрації актів цивільного стану.
Про це повідомили у «Юридичному пораднику для ВПО».

Які документи найчастіше не відображаються в «Дії»

Через відсутність РНОКПП в актовому записі можуть бути недоступні:
  • свідоцтво про народження (ваше або дитини);
  • свідоцтво про шлюб;
  • запис про зміну імені;
  • свідоцтво про розірвання шлюбу (якщо в ДРАЦС відсутні дані про судове рішення).
Працівники ДРАЦС отримали повноваження вносити відсутній податковий номер до актів цивільного стану.
У випадку відсутності документів у застосунку «Дія» через відсутність РНОКПП, зверніться до будь-якого відділу ДРАЦС незалежно від місця проживання, реєстрації чи місця складання актового запису.
Із собою необхідно взяти паспорт та РНОКПП. У деяких випадках можуть знадобитися інші документи (наприклад, рішення суду про розірвання шлюбу або документи, що підтверджують родинні зв’язки).
Після внесення змін достатньо повторно авторизуватися в «Дії», і документ підтягнеться автоматично.

Яка практична користь від актуалізації актового запису

Експерти зазначають, актуалізація актових записів дозволяє не лише зберігати документи у смартфоні, а й користуватися низкою державних онлайн-послуг:
  • реєстрація шлюбу,
  • подання заяв до міжнародного Реєстру збитків,
  • отримання житлових ваучерів,
  • оформлення сертифікатів на навчання дітей ветеранів і ветеранок війни,
  • зміна місця проживання,
  • отримання витягів у кілька кліків,
  • актуалізація даних у Реєстрі територіальної громади,
  • інші електронні послуги.
У майбутньому планують запровадити цю послугу онлайн.
