У застосунку «Дія» не відображаються потрібні документи: що робити
Якщо у застосунку «Дія» не відображаються потрібні документи, найчастішою причиною є відсутність у актовому записі податкового номера (РНОКПП). Проте цю проблему можна вирішити, звернувшись до будь-якого відділу державної реєстрації актів цивільного стану.
Які документи найчастіше не відображаються в «Дії»
Через відсутність РНОКПП в актовому записі можуть бути недоступні:
- свідоцтво про народження (ваше або дитини);
- свідоцтво про шлюб;
- запис про зміну імені;
- свідоцтво про розірвання шлюбу (якщо в ДРАЦС відсутні дані про судове рішення).
Працівники ДРАЦС отримали повноваження вносити відсутній податковий номер до актів цивільного стану.
У випадку відсутності документів у застосунку «Дія» через відсутність РНОКПП, зверніться до будь-якого відділу ДРАЦС незалежно від місця проживання, реєстрації чи місця складання актового запису.
Із собою необхідно взяти паспорт та РНОКПП. У деяких випадках можуть знадобитися інші документи (наприклад, рішення суду про розірвання шлюбу або документи, що підтверджують родинні зв’язки).
Після внесення змін достатньо повторно авторизуватися в «Дії», і документ підтягнеться автоматично.
Яка практична користь від актуалізації актового запису
Експерти зазначають, актуалізація актових записів дозволяє не лише зберігати документи у смартфоні, а й користуватися низкою державних онлайн-послуг:
- реєстрація шлюбу,
- подання заяв до міжнародного Реєстру збитків,
- отримання житлових ваучерів,
- оформлення сертифікатів на навчання дітей ветеранів і ветеранок війни,
- зміна місця проживання,
- отримання витягів у кілька кліків,
- актуалізація даних у Реєстрі територіальної громади,
- інші електронні послуги.
У майбутньому планують запровадити цю послугу онлайн.
