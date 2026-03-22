Заповіт із «планом Б»: як призначити «запасних» спадкоємців

При укладенні заповіту можна визначити не лише основного, а й підпризначеного спадкоємця — особу, яка успадкує майно у випадку, якщо основний спадкоємець відмовиться або не зможе його прийняти.

Про це повідомили у Міністерстві юстиції України.

Хто може стати спадкоємцем

Заповіт є особистим розпорядженням людини щодо свого майна на випадок смерті. Його може оформити лише фізична особа з повною цивільною дієздатністю. При цьому через представника зробити це не можна.

Отримати спадщину можуть як фізичні особи, які були живими на момент відкриття спадщини, так і ті, хто був зачатий за життя спадкодавця та народився після відкриття спадщини. Крім того, спадкоємцями можуть бути юридичні особи чи інші учасники цивільних відносин.

Що таке підпризначення спадкоємця

Заповідач має право визначити іншу особу, яка успадкує його майно у випадку, якщо основний спадкоємець за певних обставин не зможе це зробити.

Підпризначений спадкоємець набуває право на майно, якщо основний спадкоємець:

помирає до відкриття спадщини;

відмовляється від спадщини;

не приймає спадщину або втрачає на неї право.

Зазначається, що спадщина відкривається в день смерті власника майна (або коли його офіційно визнають померлим). Якщо основний спадкоємець уже помер до цього моменту, спадщину отримує підпризначений.

Якщо спадкоємець помирає вже після відкриття спадщини, але не встигає її прийняти, застосовується інший механізм — спадкова трансмісія. У такому випадку право на спадщину переходить до його власних спадкоємців.

