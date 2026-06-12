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Вступна кампанія: що зміниться для вступників

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Вступна кампанія: що зміниться для вступників
Вступна кампанія: що зміниться для вступників
25 червня в Україні стартує вступна кампанія до професійних та фахових коледжів. У Міністерстві освіти і науки запевняють, що цьогоріч для вступників принципових змін не буде, а більшість студентів і надалі зможуть навчатися безкоштовно.
Про це в інтерв’ю РБК-Україна розповів заступник міністра освіти і науки Дмитро Завгородній.
За словами посадовця, вступ до закладів професійної та фахової передвищої освіти розпочнеться 25 червня. При цьому кампанія триватиме довше, ніж вступ до університетів.
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«Традиційно вступна кампанія до закладів професійної та фахової передвищої освіти триватиме довше, ніж до закладів вищої освіти. Це для того, щоб охопити якомога більшу кількість бажаючих вступити до коледжів», — пояснив Завгородній.
У МОН зазначають, що основну частину вступників до коледжів традиційно становлять випускники 9-х класів, які обирають професійну освіту замість продовження навчання у школі.

Що зміниться для вступників

Заступник міністра наголосив, що цього року правила вступу суттєво не змінюються.
Водночас після набуття чинності нового закону «Про професійну освіту» заклади отримали більше самостійності щодо організації вступу.
«Міністерство освіти не вимагає додаткової регуляції, і самі заклади освіти можуть запроваджувати певні особливості вступу», — зазначив він.

Більшість студентів навчаються безкоштовно

У МОН підкреслюють, що професійна освіта залишається переважно безкоштовною для українців. За словами Завгороднього, близько 95% студентів професійних закладів освіти навчаються за регіональним замовленням, тобто коштом бюджету.
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Крім того, більшість студентів отримують стипендії та можуть розраховувати на безкоштовне проживання у гуртожитках.
У міністерстві сподіваються, що такі умови допоможуть зробити професійну освіту більш популярною серед молоді, адже потреба у кваліфікованих робітниках залишається дуже високою.

Держзамовлення

У МОН повідомили, що державне замовлення на 2026 рік ще остаточно не затверджене. Втім, його планують збільшити на спеціальності, які є найбільш важливими для економіки та відбудови країни.
Йдеться насамперед про машинобудування, електричну інженерію, авіаційну та ракетно-космічну техніку, а також інші інженерні та будівельні напрями.
За матеріалами:
РБК-Україна
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