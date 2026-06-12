Вступна кампанія: що зміниться для вступників

25 червня в Україні стартує вступна кампанія до професійних та фахових коледжів. У Міністерстві освіти і науки запевняють, що цьогоріч для вступників принципових змін не буде, а більшість студентів і надалі зможуть навчатися безкоштовно.
«Традиційно вступна кампанія до закладів професійної та фахової передвищої освіти триватиме довше, ніж до закладів вищої освіти. Це для того, щоб охопити якомога більшу кількість бажаючих вступити до коледжів», — пояснив Завгородній.
У МОН зазначають, що основну частину вступників до коледжів традиційно становлять випускники 9-х класів, які обирають професійну освіту замість продовження навчання у школі.
Що зміниться для вступників
Заступник міністра наголосив, що цього року правила вступу суттєво не змінюються.
Водночас після набуття чинності нового закону «Про професійну освіту» заклади отримали більше самостійності щодо організації вступу.
«Міністерство освіти не вимагає додаткової регуляції, і самі заклади освіти можуть запроваджувати певні особливості вступу», — зазначив він.
Більшість студентів навчаються безкоштовно
У МОН підкреслюють, що професійна освіта залишається переважно безкоштовною для українців. За словами Завгороднього, близько 95% студентів професійних закладів освіти навчаються за регіональним замовленням, тобто коштом бюджету.