З наступного навчального року всі студенти-медики здобуватимуть офіцерські звання

Студенти проходитимуть військовий вишкіл
З наступного навчального періоду у медвишах відкриють військові кафедри, тож студенти ЗВО проходитимуть військовий вишкіл та після завершення навчання отримуватимуть звання офіцера і статус військовозобов’язаних.
Про це повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко під час години запитань до уряду, передає Укрінформ.
«Щодо створення військових кафедр. Міністерство охорони здоров’я чітко працює, виконуючи ухвалені зміни до законів України. Саме проголосовані в цій Верховній Раді зміни зобов’язують нас відкрити на наступний навчальний період військові кафедри. Тобто всі абітурієнти, які вступають до медичних вишів, здобувають вищу медичну освіту, будуть військовозобов’язаними і здобудуть після завершення освіти звання офіцера», — сказав він.

Що відомо про військову підготовку для студентів-медиків

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський підписав закон щодо військової підготовки громадян України за програмою підготовки офіцерів запасу медичної служби.
Закон передбачає, що всі студенти медичних спеціальностей, які пройшли професійно-психологічний відбір і є придатними до військової служби за станом здоров’я, мають обов’язково проходити військову підготовку за програмою офіцерів запасу медичної служби.
Військова підготовка буде проводитися у навчальних закладах, що мають відповідну ліцензію на освітню діяльність у медичних і фармацевтичних сферах.
Закон також визначає, що заклади вищої освіти всіх форм власності, які проводять підготовку за медичними та фармацевтичними спеціальностями, будуть зобов’язані забезпечити виконання цієї програми для своїх студентів.
Перелік військово-облікових спеціальностей, за якими проводитиметься підготовка, визначатиметься Міністерством оборони у співпраці з іншими відповідними державними органами.
За матеріалами:
Укрінформ
МедицинаВійськовий облік
