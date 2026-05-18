Іран націлився на одну з прихованих артерій світової економіки — підводні кабелі, прокладені під Ормузькою протокою.

Вони забезпечують величезні обсяги інтернет-трафіку та фінансових транзакцій між Європою, Азією та країнами Перської затоки, пише CNN

Зазначається, що Іран хоче стягувати плату з найбільших технологічних компаній за використання підводних інтернет-кабелів, прокладених через Ормузьку протоку. В іншому випадку Тегеран погрожує перервати трафік.

«Ми введемо плату за використання інтернет-кабелів», — заявив минулого тижня представник іранських збройних сил Ебрахім Золфагарі.

У виданні додали, що Іран збирається вимагати від таких великих компаній, як Google, Microsoft, Meta та Amazon, дотримання іранського законодавства. Компанії, які володіють підводними кабелями, будуть зобов’язані сплачувати ліцензійні збори за їх прокладку. Більше того, права на ремонт та обслуговування зможуть отримати лише іранські компанії.

У виданні нагадали, що через американські санкції багато найбільших технологічних компаній не можуть здійснювати платежі на користь Ірану. Саме тому незрозуміло, як Тегеран планує реалізувати свій план.

Пошкодження підводних кабелів

Журналісти зазначили, що Іран прямо не заявляв, що збирається пошкоджувати кабелі, якщо компанії не платитимуть за їх використання. Однак Тегеран неодноразово погрожував покарати союзників США в регіоні.

У виданні вважають, що бойові водолази Корпусу вартових ісламської революції можуть становити загрозу для підводних кабелів і будь-яка атака може спричинити «цифрову катастрофу». Країни Перської затоки можуть зіткнутися з серйозними перебоями в інтернет-з'єднанні, що, найімовірніше, вплине на експорт нафти і газу, а також на банківську сферу

«Ця протока є ключовим цифровим коридором між азіатськими центрами обробки даних, такими як Сінгапур, і деякими точками виходу кабелів у Європі», — розповів журналістам дослідник Habtoor Research Center Мостафа Ахмед.

У 2024 році три підводні кабелі були пошкоджені, коли судно, уражене єменськими бойовиками-хуситами, зачепило якорем дно моря під час затоплення, що призвело до перебоїв у майже 25% інтернет-трафіку в регіоні.

УНІАН

