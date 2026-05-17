США відновили санкції проти російської нафти Сьогодні 12:05 — Енергетика

США скасували послаблення санкцій на російську нафту

Адміністрація президента США Дональда Трампа не продовжила спеціальний дозвіл, який дозволяв купувати російську нафту.

Про це повідомляє Bloomberg.

Закінчення терміну дії фактично припиняє короткий період, коли адміністрація послаблювала санкції на частину російської нафти, дозволяючи закупівлі, які в іншому разі були б заборонені.

Адміністрація Трампа запровадила початковий виняток у березні та ще один після того, як перший завершився у квітні — обидва стосувалися лише тієї частини російської нафти, яка вже була завантажена на танкери.

Також у квітні завершився окремий тимчасовий виняток, який дозволяв купувати частину іранської нафти.

Ці винятки викликали суперечки, особливо серед європейських союзників, які вважають санкції ключовим інструментом для скорочення нафтових доходів рф та позбавлення москви фінансування війни проти України.

Критики заявляють, що послаблення санкцій фактично збагачувало росію — навіть попри те, що воно стосувалося лише морських поставок нафти — особливо на тлі зростання цін на сировину.

Втім, деякі країни, зокрема Індія та Індонезія, вимагали продовжити дію винятків, оскільки війна з Іраном і майже повне перекриття Ормузької протоки позбавляють світові ринки мільйонів барелів нафти щодня.

