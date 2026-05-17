0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Німці почали економити електроенергію через війну на Близькому Сході

Енергетика
42
Дві третини німців економлять енергію через зростання цін
Дві третини німців економлять енергію через зростання цін
Близько дві третини німців почали економити енергію через війну в Ірані та підвищення цін на нафту.
Про це свідчать результати опитування на замовлення порталу Verivox, передає Tagesschau.

Як німці скорочують споживання електроенергії

За даними опитування, 56% респондентів не залишають електроприлади в режимі очікування, а 52% свідомо зменшують загальне споживання електроенергії.
Ще 55% опитаних скорочують витрати на опалення, а 47% - економлять гарячу воду.
Читайте також
Економія також помітна у транспортній поведінці: 48% німців частіше відмовляються від використання автомобіля через високі ціни на пальне.
Натомість 29% частіше користуються велосипедом, а 24% пересідали на громадський транспорт.
Водночас 27% респондентів заявили, що не змінювали своїх звичок щодо споживання енергії. Більшість із них пояснили це тим, що вже досягли високого рівня енергоефективності й не бачать додаткових можливостей для економії.
За матеріалами:
Європейська правда
НімеччинаНафтаІранЕнергетикаЕлектроенергія
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems