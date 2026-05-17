Німці почали економити електроенергію через війну на Близькому Сході
Близько дві третини німців почали економити енергію через війну в Ірані та підвищення цін на нафту.
Про це свідчать результати опитування на замовлення порталу Verivox, передає Tagesschau.
Як німці скорочують споживання електроенергії
За даними опитування, 56% респондентів не залишають електроприлади в режимі очікування, а 52% свідомо зменшують загальне споживання електроенергії.
Ще 55% опитаних скорочують витрати на опалення, а 47% - економлять гарячу воду.
Економія також помітна у транспортній поведінці: 48% німців частіше відмовляються від використання автомобіля через високі ціни на пальне.
Натомість 29% частіше користуються велосипедом, а 24% пересідали на громадський транспорт.
Водночас 27% респондентів заявили, що не змінювали своїх звичок щодо споживання енергії. Більшість із них пояснили це тим, що вже досягли високого рівня енергоефективності й не бачать додаткових можливостей для економії.
Поділитися новиною
Також за темою
Чи повернуться блекаути влітку: прогноз експерта
Як змінилась вартість газу в Європі за чотири роки
«Нафтогаз» вперше за 10 місяців придбав газ на біржі
Бізнес зможе купувати електрику напряму у виробників та уникнути відключень
Чому електроенергія вночі коштує вдвічі дешевше
У Кремлі прогнозують падіння видобутку нафти в росії до мінімуму за останні 17 років