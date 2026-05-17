Німці почали економити електроенергію через війну на Близькому Сході

Сьогодні 07:12 — Енергетика

Дві третини німців економлять енергію через зростання цін

Близько дві третини німців почали економити енергію через війну в Ірані та підвищення цін на нафту.

Про це свідчать результати опитування на замовлення порталу Verivox, передає Tagesschau.

Як німці скорочують споживання електроенергії

За даними опитування, 56% респондентів не залишають електроприлади в режимі очікування, а 52% свідомо зменшують загальне споживання електроенергії.

Ще 55% опитаних скорочують витрати на опалення, а 47% - економлять гарячу воду.

Економія також помітна у транспортній поведінці: 48% німців частіше відмовляються від використання автомобіля через високі ціни на пальне.

Натомість 29% частіше користуються велосипедом, а 24% пересідали на громадський транспорт.

Водночас 27% респондентів заявили, що не змінювали своїх звичок щодо споживання енергії. Більшість із них пояснили це тим, що вже досягли високого рівня енергоефективності й не бачать додаткових можливостей для економії.

Європейська правда

