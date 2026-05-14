У Кремлі прогнозують падіння видобутку нафти в росії до мінімуму за останні 17 років

За даними Мінекономіки рф, за підсумками року видобуток становитиме 511 млн тонн нафти проти 511,4 млн минулого року, 516 млн 2024-го, 530 млн 2023-го і 535 млн 2022-го.
Порівняно з першим роком війни нафтовидобуток знизиться таким чином на 4,5%, а його обсяги будуть найнижчими з 2009 року: тоді росія видобула 494,2 млн тонн. Навіть у кризу пандемії, у 2020 році, видобуток був трохи більший — 512,7 млн тонн.
Раніше Мінекономіки прогнозувало зростання видобутку в поточному році до 525 млн тонн, а потім до 540 млн — до 2028 року. За новими оцінками, видобуток трохи вийде на планку 525 млн тонн у 2027 році і вище за неї підніматися вже не буде.
Нафтова галузь опинилася у цугцвангу
Спад російського нафтовидобутку, який розпочався ще наприкінці минулого року і прискорився навесні, всупереч квотам ОПЕК+, які дозволяли качати більше, — це результат погіршення фінансового стану компаній, зазначає незалежний експерт Геннадій Максаков.
Минулого року нафтовики до мінімуму за три роки скоротили буріння після того, як посилення санкцій, дешева нафта і міцний рубль кратно знизили їх прибутки.
Так, чистий прибуток російської нафтової компанії «Роснефть» у 2025 році скоротився на 73% і становив 293 млрд рублів (близько 3,6 млрд доларів), у «Газпром нафти» прибуток впав удвічі, а нафтовий гігант «Лукойл» став збитковим уперше за два десятиліття.
Компанії переключилися «в режим заощадження готівки», каже Максаков, і результати цього виявлятимуться в падінні видобутку й надалі — як мінімум до другого та третього кварталів поточного року.
Загалом «російська нафтова галузь опинилась у цугцвангу», вважає Сергій Вакуленко, науковий співробітник Берлінського центру Карнегі: видобуток нафти в росії найближчим часом знижуватиметься повільно, але стійко — зі швидкістю близько 3% на рік.
«Але утримання рівня видобутку або його приріст можливі лише за рахунок залучення у видобуток запасів з технічною собівартістю, на що російська нафтова галузь зараз не має достатнього капіталу, а держава — готовності цей капітал залишати в галузі», — підкреслює Вакуленко. Крім того, позначаються обставини воєнного часу, продовжує він: наприклад, необхідність витрачати гроші на ремонт НПЗ, що зазнають атак, або нестабільність грошового потоку.
Експерт акцентує на тому, що великі нові проекти, у тому числі спрямовані на масштабне освоєння родовищ нафти, починати в росії практично неможливо.