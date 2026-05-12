Нафта Brent перевищила $105 через заяви Трампа про перемир’я з Іраном Вчора 09:49 — Енергетика

Ціни на нафту продовжили зростання після того, як президент США Дональд Трамп поставив під сумнів перспективи припинення вогню з Іраном.

Нафта марки Brent торгувалася біля позначки 105 доларів за барель після стрибка на 2,9% напередодні. Американська WTI наблизилася до 99 доларів за барель. Ринки відреагували на заяву Трампа, який назвав перемир’я між США та Іраном таким, що перебуває на «масивній життєзабезпечувальній системі».

Президент США також розкритикував останню мирну пропозицію Тегерана. За даними Bloomberg, Іран вимагає зняття частини санкцій та послаблення морської блокади в обмін на зниження напруги навколо Ормузької протоки.

Ормузька протока залишається головним ризиком

Попри формальне припинення вогню з початку квітня, ситуація в регіоні залишається нестабільною. Через атаки на судна та ризики для судноплавства постачання нафти й газу через Ормузьку протоку суттєво ускладнилося.

Аналітики Bloomberg Economics вважають, що повноцінної мирної угоди найближчим часом не буде. За їхнім прогнозом, США та Іран можуть повернутися до взаємних ударів, хоча бойові дії, ймовірно, матимуть обмежений характер.

На тлі зростання цін США вже почали нову хвилю екстрених закупівель нафти, намагаючись стримати подорожчання пального. Водночас Saudi Aramco заявила, що світовий ринок щотижня втрачає близько 100 мільйонів барелів нафти через проблеми з проходженням Ормузької протоки.

США вивели на ринок понад 53 млн барелів «екстреної» нафти

Також стало відомо, що США виділили 53,3 мільйона барелів нафти зі стратегічного резерву для енергетичних компаній і трейдерів, намагаючись стримати зростання цін на пальне після війни з Іраном.

Найбільший обсяг — майже 13 мільйонів барелів — отримає трейдингова компанія Trafigura Group. Також серед основних отримувачів — Marathon Petroleum та Exxon Mobil. Міністерство енергетики США заявило, що постачання триватимуть із червня по серпень, у період пікового попиту на бензин.

