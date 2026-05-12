Яка частка «зеленої» енергетики у генерації

У 2025 році відновлювальні джерела енергії забезпечили 11% загального виробництва електроенергії в Україні.

Про це повідомляє Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП).

«За результатами 2025 року електроенергія, вироблена з відновлюваних джерел енергії (ВДЕ), склала 11% у загальній структурі виробництва електроенергії в Україні. За аналізований період показник об’єктів ВДЕ у встановленій генеруючій потужності зріс до 20,4% з урахуванням потужностей приватних домогосподарств», — йдеться у повідомленні.

Структура виробництва електроенергії з ВДЕ

Найбільшу питому вагу традиційно займають сонячні електростанції — 78%.

Частка вітроелектростанцій становить 12%,

об’єктів, що виробляють електроенергію з біогазу та біомаси, — 8%, малих гідроелектростанцій — 2%.

