Яка частка «зеленої» енергетики у генерації

У 2025 році відновлювальні джерела енергії забезпечили 11% загального виробництва електроенергії в Україні.
Про це повідомляє Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП).
«За результатами 2025 року електроенергія, вироблена з відновлюваних джерел енергії (ВДЕ), склала 11% у загальній структурі виробництва електроенергії в Україні. За аналізований період показник об’єктів ВДЕ у встановленій генеруючій потужності зріс до 20,4% з урахуванням потужностей приватних домогосподарств», — йдеться у повідомленні.
Структура виробництва електроенергії з ВДЕ

  • Найбільшу питому вагу традиційно займають сонячні електростанції — 78%.
  • Частка вітроелектростанцій становить 12%,
  • об’єктів, що виробляють електроенергію з біогазу та біомаси, — 8%, малих гідроелектростанцій — 2%.
Finance.ua
